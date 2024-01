Najprej parkirišče za EPK 2025, nato zelene vsebine

V nekdanjem kompleksu SIA v Solkanu so stekla rušitvena dela. Novogoriška mestna občina je kompleks od podjetja Salonit kupila leta 2022 in zanj odštela 1,3 milijona evrov. Avgusta lani je občina z družbama Salonit in Sigea organizirala zbor krajanov Solkana ter predstavila postopke rušenja in urejanja območja, saj je ocenila, da je stavba v zelo slabem stanju in da je zato njena obnova nesmiselna. Na občini za potrebe EPK 2025 na tem območju načrtujejo začasno parkirišče, ki se bo takoj po prenehanju uporabe saniralo in ukinilo. Dolgoročno občina namerava ta prostor nameniti za visokotehnološka podjetja in zelene vsebine z visoko dodano vrednostjo.