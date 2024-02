Največje čezmejno gradbišče je zaživelo

Slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše in novogoriški župan Samo Turel so včeraj simbolično odprli gradbišče na novogoriški železniški postaji, ki jo nameravajo prenoviti in nadgraditi. Dela naj bi bila dokončana do 13. januarja 2025. Kot je ob tej priložnosti poudarila ministrica Bratušek, bodo tudi vsebine Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 v znamenju železnic, saj se bo otvoritvena slovesnost odvijala med novogoriško in goriško železniško postajo.

Za razvoj, tudi trajnostni

»Danes sem resnično vesel, da bomo začeli s ključnim projektom za razvoj Nove Gorice iz več vidikov. Eden je prav gotovo trajnostni. Nadgradnja železniške postaje namreč pomeni spodbudo potnikom, da se na trajnostni način premikajo predvsem z uporabo vlakov. Železniško postajo bomo povezali tudi z avtobusom in uredili parkirišča na nasprotni strani tirov. Predvsem pa je ključno to, da bo železniška postaja na nek način simbolično povezala Novo Gorico in Gorico čez mejo, ter vse tiste, ki nas bodo obiskali v času EPK. Omogočala bo namreč lažji prihod na enega od ključnih prizorišč, Trg Evrope,« je na včerajšnji slovesnosti ob začetku gradbenih del poudaril novogoriški župan Samo Turel. Ob tem se je zahvalil ministrstvu za infrastrukturo in vsem tistim, ki so prenovo projektirali, načrtovali in usklajevali.