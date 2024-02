Napovedujejo protest med EPK 2025

Prebivalci Vrtojbe se že dolga leta borijo proti onesnaževanju okolja, ki ga povzroča asfaltna baza na robu kraja, a žal neuspešno. V civilni iniciativi, ki so jo ustanovili z zahtevo po zaprtju asfaltne baze, pravijo, da vedno znova naletijo na ignoranco državnih inštitucij. Zato napovedujejo protest v času Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici leta 2025.

»Državni organi, namesto da bi se postavili v bran ljudem, ščitijo interese kapitala,« poudarja član civilne iniciative Miloš Nemec. Lanskega junija so že organizirali protestni shod, na katerem so bili poleg domačinov prisotni tudi prebivalci Štandreža. Vsi skupaj zahtevajo zaprtje asfaltne baze, ki naj bi močno obremenjevala okolje. Njihove zahteve že vsa leta podpira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.

Vrtojbenska asfaltna baza po navedbah civilne iniciative ne deluje samo na neprimerni lokaciji sredi kraja, pač pa tudi brez vsake dokumentacije, tako gradbene kot okoljevarstvene. Svojo pravico zato sedaj po Nemčevih besedah iščejo po sodni poti.

»Asfaltna baza vse do danes dokazano deluje brez gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja, torej na črno. Podjetje Kolektor CPG se glede tega spreneveda, hkrati pa želi po ovinkih asfaltno bazo legalizirati,« opozarja Nemec.

Po naročilu Občine Šempeter-Vrtojba je bila pred nekaj leti izdelana tudi študija kakovosti življenja v Vrtojbi, ki je pokazala na slabo stanje zraka, vode, predvsem pa zemlje v okolici delovanja asfaltne baze. S tem je povezano neposredno tveganje za rakava obolenja prebivalcev v okolici, poudarjajo v civilni iniciativi.

Prebivalci Vrtojbe skupaj z okoljsko organizacijo Alpe Adria Green že od leta 2019 pristojne opozarjajo, da je asfaltna baza, ki jo upravlja podjetje Kolektor CPG, vzrok za smrad, vendar so doslej njihove zahteve po zaprtju orbata ostale neuslišane.

Smrad sega do Štandreža

Da smrad po katranu uhaja iz asfaltne baze in dosega tudi Štandrež, je pred dvema letoma potrdila tudi deželna okoljska agencija Arpa. Vrtojbenci so na inšpekcijo za okolje in prostor so poslali več prijav, obrnili so se tudi na pristojno ministrstvo, vlado, predsednika države in varuha človekovih pravic. Vendar pristojni doslej niso ukrepali, še pravijo v Vrtojbi.