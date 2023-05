Napovedujejo shod in obenem tudi tožbo. Člani Civilne iniciative Vrtojba so naveličani hrupa, prahu in škodljivih izpustov, ki uhajajo iz asfaltne baze podjetja CPG. Zaradi tega so se odločili, da vložijo tožbo, saj jim nova zakonodaja omogoča, da nastopijo kot stranka v tovrstnem postopku. Poleg tožbe bodo poskrbeli tudi za množično manifestacijo, ki bo na sporedu v soboto, 3. junija, ob 10. uri pri starem vhodu v asfaltno bazo. Med shodom se bodo za mikrofonom zvrstili govorniki, ki bodo poudarili, da asfaltna baza v Vrtojbi deluje na črno.

Miloš Nemec je včeraj skupaj še z nekaterimi predstavniki Civilne iniciative pojasnil, da asfaltna baza deluje brez vsake dokumentacije. Po njegovih besedah je lani asfaltno bazo obiskal gradbeni inšpektor, ki je ugotovil, da obrat deluje brez ustreznih dokumentov. Takrat so se po navedbah Miloša Nemca upravitelji asfaltne baze opravičevali, da nimajo dokumentacije, ker je bila med nekdanjimi poplavami v Novi Gorici uničena. Gradbeni inšpektor jih je zato pozval, naj poustvarijo novo dokumentacijo, česar do novembra niso storili. Zaradi tega so dobili nov rok, ki bo zapadel konec maja letošnjega leta. Okoljski inšpektor je po drugi strani ugotovil, da je obrat začel delovati še v obdobju, med katerim so veljali drugačni zakoni. »Na podlagi današnjih zakonov obrat ne bi smel delovati v bližini hiš, vendar ga ni junaka, ki bi rekel, da je lokacija neprimerna za proizvodnjo asfalta,« je povedal Nemec. V Civilni iniciativi so razočarani, ker sedanja vlada ni še ničesar ukrenila, čeprav sta domačina njen predsednik in minister za okolje; slednji je ravno iz Tolmina, kjer deluje podobna asfaltna baza, ki je po drugi strani od prve hiše oddaljena 500 metrov in dva kilometra od prvega naselja, medtem ko so v Vrtojbi hiše v neposredni bližini obrata. Včerajšnje predstavitve shoda se je udeležila tudi Romana Leban iz skupine EkoŠtandrež in zveze Legambiente, saj kot znano smrad iz asfaltne baze zelo pogosto sega do Štandreža.