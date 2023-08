Navdih so iskali v mejah

V mejah, takšnih in drugačnih, so tokrat iskali navdih člani šestih fotoklubov z Goriškega, ki že četrt stoletja sodelujejo pri dogodku 6 za eno ... razstavo. Sobotnega odprtja 25. fotosrečanja se je udeležilo lepo število ljubiteljev umetniške fotografije, ki so se kot običajno zbrali v razstavni veži Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. Na ogled so dela članov društva Castrum iz Gradeža, krožka Circolo fotografico Isontino iz Gorice, fotokluba Il Torrione iz Romansa, fotokluba iz Ločnika, fotokluba Skupina75 ter Evropeistične akademije iz Gorice, katerim so se – kot je že tradicija – pridružili še fotografi, ki se zbirajo v Foto klubu Nova Gorica. Gre torej za pestro druščino fotografskih zanesenjakov, ki se z različnih zornih kotov in v različnih tehnikah ter pristopih spopadajo s tematiko, ki so jo predhodno določili na skupni seji.

Kot omenjeno so 25. fotosrečanje posvetili mejam, besedi oz. pojmu, ki si ga vsakdo lahko razlaga po svoje. Tako so sodelujoči fotografi v svoje objektive ujeli marsikaj takega, česar običajni »smrtnik« niti ne opazi. Pri sprehodu skozi desetine razstavljenih del lahko obiskovalec prikaza občuduje meje in mejnike v najrazličnejših oblikah: meje med državami, pa razne ograje in plotove, miselne in družbene meje, naravne meje, ki z obzorjem ločujejo zemljo od neba in še in še... Z dokaj neobičajnim prikazom se je tudi tokrat izkazal slovenski fotoklub Skupina75, ki je fotografije razvrstil na svojevrsten način. Instalacija skupine se prikaže v veliki črni glavi, iz katere izstopajo fotografije, ki na različne načine opišejo meje, pregrade in druge omejitve. Na največji fotografiji pa se bohoti napis na nekem zidu, ki pravi: Meje zastirajo pogled! Za posebno cvetno instalacijo je tudi tokrat poskrbela članica Skupine75 Loredana Prinčič.

Razstava bo odprta do konca septembra, ogled pa je možen ob prireditvah, ki bodo v naslednjih tednih na sporedu v centru Bratuž oz. po predhodni najavi.