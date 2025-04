Navdih za kamišibaje črpali iz ljudskih pesmi

Gorica Učence prvih razredov nižje srednje šole Ivana Trinka v Gorici je minulo soboto razveselila ekipa slovenskih kamišibajkarjev. Srečanje, ki sta ga organizirala društvo Ars in skupnost družin Sončnica v sklopu projekta Zgodbe in pripovedi v risbi in besedi se je začelo z uvodnim nagovorom učiteljice, goriške kamišibajkarice Katerina Ferletič, ki je predstavila to novo gledališko zvrst, ki jo pri nas že vrsto let uspešno širi.

Nato so gostje, predsednica in podpredsednik društva Kamišibaj Slovenije, Jelena Sitar in Boštjan Oder, ter društvene članice Vanja Iva Kretič, Vlasta Markočič in Vesna Marion, zaigrali vsak po dva kamišibaja. Z njimi so predstavili različne žanre, ki jih lahko uprizorimo s kamišibajem: pesmi, poezije, uganke, avtorska dela, ljudske zgodbe. Po njihovi predstavitvi so se učenci podali na ustvarjalne delavnice. V razredih so se porazdelili v skupine po štiri ali pet. Na podlagi besedil ljudskih pesmi so se z velikim navdušenjem lotili dela in ustvarjali nove kamišibaje. Kar tri skupine so izbrale ljudsko Lisička je prav zvita zver, po dve pa Pleši, pleši, črni kos in Dekle je po vodo šla. Ostale skupine so izbrale pesmi Na planincah, Sijaj, sijaj, sončece, V dolini tihi, Šmentana muha. Na koncu so se učenci ponovno zbrali vsi skupaj v večnamenski avli in po skupinah predstavili novonastale kamišibaje. Teh je bilo kar enajst, vsak izmed njih je bil poln svežih idej, zanimivosti in izvirnosti.

Navdušeni organizatorji nad ustvarjalnostjo mladih so dijake povabili, da bi z novimi kamišibaji nastopili na 5. Dnevu kamišibaja otroških ustvarjalcev Slovenije, ki bo letos 30. novembra v Štanjelu. Gotovo pa bodo njihova dela razstavljena v Galeriji Ars v prvi polovici junija v sklopu projekta Zgodbe in pripovedi v risbi in besedi, katerega nositelj je društvo ARS in ki ga sofinancira Dežela FJK.

V Gorici tudi dva festivala

Dijake so povabili tudi na ogled kar dveh festivalov, ki bodo potekali v Gorici: 23. maja bo na vrsti že 6. Kamišibaj dan, to je zamejski festival kamišibaja v organizaciji skupnosti družin Sončnica in Kulturnega centra Lojze Bratuž. Odvijal se bo med Števerjanom, Gorico in Novo Gorico. 5., 6. in 7. septembra pa bo v Gorici 13. državni slovenski kamišibaj festival. Na njem bodo nastopili, po predhodni selekciji Igorja Cvetka, očeta slovenskega kamišibaja, najboljši slovenski kamišibajkarji. Spremljala jih bo tričlanska strokovna komisija, ki bo na koncu razglasila zmagovalca Zlatega kamišibaja 2025.

Trenutno se v Gorici v domu Franca Močnika zaključujejo tudi delavnice kamišibaja pod vodstvom kamišibajkaric skupine Furje z burje. Obiskuje jih kar osemnajst navdušenih vzgojiteljic, učiteljic, profesoric, knjižničark in ljubiteljic kamišibaja, nekaj jih je tudi iz Slovenije. Obeta se torej bogato in ustvarjalno kamišibaj leto.