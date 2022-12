Navdušeni nad godbeniškim podmladkom

V župnijski dvorani v Doberdobu je minulo soboto pihalni orkester Kras poskrbel za tradicionalni božični koncert, med katerim so se še zlasti izkazali najmlajši godbeniki.

»Glasbe se učijo tako pri Glasbeni matici kot tudi v naši godbeniški šoli. Na koncertu so nastopili v novih uniformah, za katere se zahvaljujemo goriškemu Kulturnemu domu,« pravi predsednik doberdobske godbe Luciano Gergolet. Mladi godbeniki so nastopili s svojo zasedbo oz. s pihalnim orkestrom, katerega povprečna starost je tako vse nižja.

»Nad našimi mladimi godbeniki smo res navdušeni. Po njihovi zaslugi je naš orkester vse mlajši. Med letošnjim letom smo izpeljali cel kup nastopov, povsod smo bili deležni pohval. Poudariti velja, da je vse skupaj rezultat večletnih prizadevanj in truda, ki smo ga vlagali v delovanje naše godbeniške šole,« je upravičeno ponosen Luciano Gergolet, ki se je med koncertom zahvalil vsem navzočim in jim voščil vesele božične in novoletne praznike. Prisotne so nagovorili tudi doberdobski župan Fabio Vizintin, ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček in Jana Pečar v imenu Zveze slovenskih kulturnih društev.

Orkester je med koncertom izvedel več filmskih skladb. Med večerom je ob spremljavi godbe nastopila tudi mlada pevka z Vrha Neja Volčič, sicer učenka Martine Feri pri Glasbeni matici, ki je publiko navdušila s pesmijo Mariah Carey All I Want for Christmas.

Pihalni orkester se po uspešnem božičnem koncert zdaj že pripravlja na novoletni koncert v Sovodnjah, ki bo 22. januarja.