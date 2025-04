Navezan na kraško zemljo, predan domači vasi

Usodna slabost ga je obšla na njegovi gozdni parceli v Ogradi za Doberdobom, kamor se je kljub visoki starosti še vedno rad odpravljal po drva za zimske mesece. Od svojih najdražjih se je včeraj za vedno poslovil 89-letni Arnaldo Ferfoglia. Na pomoč sta poklicala sinova Emanuel in Peter, sicer doberdobski župan, potem ko se ob uri kosila oče ni vrnil domov.

Po najdbi trupla so pri intervenciji poleg gasilcev sodelovali tudi gorski reševalci, saj je pokojnik umrl naravne smrti na težko dostopnem kraju. Arnaldo Ferfoglia je bil v preteklosti aktivno vključen v družbeno življenje vasi. Dolga leta je bil član društva Hrast in pevec njegovega mešanega pevskega zbora, poleg tega je bil tudi krvodajalec in nekaj časa tudi podpredsednik nekdanje doberdobske hranilnice in posojilnice.