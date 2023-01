Ne da bi mignil, s kolesom vozil 20 km/h

Pozornost lokalnih policistov iz Tržiča je v preteklem tednu med nazdorom kolesarjev in drugih udeležencev v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, pritegnil kolesar. Ne da bi mignil, je namreč s kolesom vozil 20 km/h. Na kolesu je sedel povsem nepremično, kolo pa se je kar samo premikalo, kar se jim je zazdelo sumljivo.

Kolesarja so ustavili. Ugotovili so, da kolo ni bilo skladno s predpisi cestno-prometnega zakonika, saj je bil na njem vgrajen manjši motor. Tovrstno vozilo bi torej sodilo v kategorijo mopedov, zato so ga zasegli. Vozniku, 20-letnemu državljanu Bangladeša, so naložili kazen 1000 evrov.