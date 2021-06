Negujejo tradicijo, gledajo naprej

Glasbeni večer v znamenju slovenske ljudske pesmi in domačnosti ter s pogledom uprtim v mlade generacije, ki bodo tradicijo in vrednote še naprej ohranjale. Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela letos praznuje 20-letnico delovanja, v ta namen je v torek na dvorišču Lokande Devetak priredilo glasbeni dogodek z naslovom S pogledom naprej.

»Petje je bilo tisti ključ, da se je naša zgodba kljub vsemu začela,« je bilo slišati na večeru, med katerim so pred številno publiko nastopili trije zbori, ki delujejo pod okriljem društva z Vrha, in sicer otroški zbor Etko Mužetko, mladinska skupina Vihar in dekliška vokalna skupina Bodeča Neža. Iz zborovske tradicije in ljubezni do petja se je namreč začelo 20 let neprekinjenega delovanja prosvetnega društva, ki mu danes predseduje Karen Ulian. Zgodba pa se je pisala že prej, ko sta od leta 1991 delovala mladinski pevski zbor Vrh sv. Mihaela in skupinica ljudi, ki so leta 2001 želeli organizirati zborovsko tekmovanje Zlata grla in so ob tej priložnosti tudi uradno ustanovili društvo. Dogodki, ki jih društvo prireja od samega začetka, kot so Zlata grla, koledovanje z Betlehemsko lučko, kresovanja in različni zborovski nastopi, so še danes žive tradicije, sedanji člani odbora pa gledajo naprej. »Tradicije so pomembne, a ne smemo se zakoreniniti v navade. Odbor sestavljajo ljudje različnih generacij, ki skupaj dobro sodelujejo in stremijo po svežini, inovativnosti in lepoti,« je povedala Karen Ulian.Zamisel za produkcijo je imela domačinka Doriana Devetak, ki je z Niko Cotič tudi napisala besedilo. Prvi je nastopil OPZ Etko Mužetko pod vodstvom Karen Ulian, sledil je nastop MlPS Vihar po taktirko Mateje Černic, ob koncu pa je nastopila vokalna skupina Bodeča Neža pod vodstvom nove dirigentke Mateje Jarc.

Z izvirnim besedilom so glasbene točke povezovali Doriana Devetak, Nerina Devetak, Melita Valič, Stefania Beretta, Tatjana Devetak in Štefan Tomsič. Vsi sooblikovalci večera so aktivni člani društva. »Za vse to, kar imamo in kar ustvarjamo, se prisrčno zahvaljujem vsem bivšim in sedanjim članom in odbornikom, ki nam neutrudno prostovoljno pomagajo, ki gledajo na življenje z nasmehom in verjamejo v neizmerno bogastvo, ki ga prinaša delovanje našega društva,« je dejala Ulianova. Ob priložnosti so pri društvu sestavili tudi krajšo knjižico, v kateri so zabeležili najpomembnejše dejavnosti, ki so jih priredili v teh 20 letih. Glasbenemu programu je sledila tudi degustacija, ki jo je pripravila Lokanda Devetak.