Nekateri mladostniki na telefonu preživijo več časa kot starši v službi

»Od novih tehnologij bomo mi in naši otroci vedno bolj odvisni. A danes tu nisem zato, da bi kritiziral tehnologijo, ampak zato, da vsi skupaj ustvarimo novo kulturo do uporabe moderne tehnologije. Uporabljati pa jo moramo tako, da z njo ne postanemo zasvojeni,« je svoje predavanje v Gorici, ki so ga v sredo priredili Dijaški dom in Kulturni dom v sodelovanju z Večstopenjsko šolo v Gorici, športnim združenjem Dom in novogoriškim zavodom Svet Montessori, začel Miha Kramli. Vodja Centra za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, prvi in edini ambulanti v Sloveniji, ki nekemične odvisnosti obravnava kot bolezenska stanja, je povedal, da v omenjenem centru med drugim obravnavajo tudi mladostnike, ki na leto preživijo več kot 3000 ur na socialnih omrežjih, YouTubu in pametnih telefonih, medtem ko odrasli v službi letno v povprečju preživimo 2100 ur. »Svojim otrokom tega preprosto ne smemo dovoliti,« je opozoril Kramli, ki ocenjuje, da je v Sloveniji trenutno med 2500 in 3000 mladih, ki so popolnoma nefunkcionalni zaradi pretirane uporabe sodobnih tehnologij.

»ORGANIZACIJA« MOŽGANOV

Naši možgani, kadar delamo s pomočjo pametnega telefona, tablice ali računalnika, se organizirajo tako, da ob tem velikokrat začutimo utrujenost in naveličanost. »A delo s pomočjo nove tehnologije nas ne zasvoji. Ko pa uporabljamo pametni telefon, tablico, računalnik ali playstation za zabavo, se naši možgani organizirajo čisto drugače. Ne začutimo več utrujenosti in naveličanosti, ampak hočejo možgani vedno več intenzivnosti in tveganj. V našem Centru za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti smo tako med drugim obravnavali moškega, ki je izgubil kar 25 milijonov evrov, saj so njegova podjetja v Sloveniji in tujini zapadla v finančne težave. Ko je preko telefona igral v različnih spletnih igralnicah, je bilo tveganj čedalje več, on pa je izgubil nadzor nad svojimi financami, nad časom, ki ga je preživel v igranju iger na srečo na daljavo, pa tudi nadzor nad svojimi čustvi in družinskim življenjem,« je poudaril Miha Kramli.