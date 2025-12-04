Z dijaki tehniških zavodov o nasilju, spletu in Palestini

V nasilnih partnerskih in drugih odnosih se skoraj vedno pojavljajo opozorilni znaki, na katere moramo biti pozorni in jih jemati resno. To je bilo eno od številnih sporočil srečanja, ki je v torek, 25. novembra - ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami - potekalo v avditoriju slovenskega šolskega centra v Gorici.

Dijake in dijakinje tehniških zavodov Cankar-Zois-Vega sta v okviru pouka državljanske vzgoje obiskali predstavnici goriškega prostovoljnega združenja SOS Rosa, ki se aktivno ukvarja s podporo žrtvam nasilja ter s preventivnim delom v širši skupnosti. Združenje se je takoj odzvalo povabilu šole, da bi ravno ob tem dnevu poglobili omenjeno tematiko.

Pokazali so zrelost

Srečanje je med dijaki vzbudilo precejšnje zanimanje. Posebej spodbudno je bilo videti, da se je tema dotaknila tudi številnih fantov, ki so pogosto ključni sogovorniki pri preprečevanju nasilja in spreminjanju družbenih vzorcev. Celo nekateri od mlajših dijakov so pokazali zrelost in razumevanje — eden od dijakov prvega letnika je ob vprašanju, zakaj je prav 25. november mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, presenetil predavateljici, saj je poznal zgodbo sester Mirabal, treh političnih aktivistk, ki so bile ravno tega dne leta 1960 žrtev umora v Santu Domingu.

Predstavnici združenja SOS Rosa sta na srečanju prebrali pretresljivo osebno pričevanje mlade ženske, ki je močno nagovorilo prisotne. Sledila je poglobljena razlaga, pri kateri je bilo izpostavljeno, da je treba tudi prve in najmanjše znake nasilja jemati resno. Videoposnetki, ki so bili predvajani, so dodatno spodbudili razmislek in pomagali dijakom razumeti, kako se nasilje lahko začne in kako ga je mogoče prepoznati.

Predstavnici združenja sta dijakom predstavili tudi stanje v naši stvarnosti, opisali najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo ženske v stiski, ter razložili, kako sama organizacija nudi pomoč — od svetovanja in varnih hiš do preventivnih programov in izobraževanj.

»Dogodek je bil pomemben korak k temu, da tudi v šolskem prostoru ohranjamo pozornost do te občutljive in žal še vedno aktualne problematike. Šola se zaveda odgovornosti, ki jo ima pri vzgoji mladih, zato bo tudi v prihodnje spodbujala razpravo, nudila informacije ter k sodelovanju vabila organizacije, ki lahko dijakom ponudijo zanesljive, strokovne in varne poti iz težkih situacij,« je povedala prof. Erika Črnic, ki je na tehniških šolah odgovorna za državljansko vzgojo.

Tudi o spletu in Palestini

Prav tako v sklopu državljanske vzgoje teden prej na šoli organizirali srečanje s poštno policijo, ki je predstavila nevarnosti spletnega nasilja, v prejšnjih dneh pa so obeležili tudi dan solidarnosti s palestinskim narodom, kateremu je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1977 posvetila 29. november.

V torek, 2. decembra, je šolski center v Puccinijevi ulici obiskal novinar Marko Marinčič. Dijaki in dijakinje so z zanimanjem prisluhnili orisu zgodovinskega ozadja palestinskega vprašanja, ki sega daleč v preteklost, in se poglobili v izraelsko genocidno obleganje Gaze po Hamasovem napadu in zajetju talcev 7. oktobra 2023, ki je med palestinskimi civilisti terjalo ogromno število žrtev in je povzročilo hudo humanitarno krizo.