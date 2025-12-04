Tek z burjo vabi na enajsto izvedbo

Leto je naokoli in bliža se že enajsta izvedba Teka z burjo, ki bo tokrat potekal 4. januarja. Največji zimski športni dogodek na Tržaškem, a ne samo, so včeraj organizatorji društva Sentiero Uno ter institucionalni partnerji in sponzorji predstavili na tržaški občini.

Za letošnji Tek z burjo so se organizatorji odločili, da omejijo število vpisov na največ 2500, saj bi radi tekačem in tudi njihovim spremljevalcem ponudili najboljšo možno izkušnjo. Letošnja izvedba ponuja enajst različnih tekov oziroma sprehodov za vse okuse. Prav vsi se bodo zaključili v sesljanskem Portopiccolu, kjer bo potekalo tudi zaključno nagrajevanje.

Od 4 do 105 kilometrov

Najkrajša trasa je v bistvu 4-kilometrski sprehod za vsakogar, vsi se lahko tudi prijavijo na 14-kilometrski tek. Ista trasa bo na voljo tudi tekačem tekmovalcem, ki se bodo pomerili na 15-kilometrskem teku, ki bo tudi vključena v državni koledar atletske zveze Fidal. Na voljo bo tudi polmaratonska razdalja 21 km, 34-kilometrski tek, ter 57-, 84- in 105-kilometrski teki. Posebnost teka na 57 kilometrov bo njegova čezmejnost, saj bodo tekači (tako kot v nekaterih prejšnjih izvedbah Teka z burjo) nekaj časa tekli tudi čez mejo v Sloveniji.

Od spremljevalnih dogodkov naj omenimo Young Trail, ki nastaja v sodelovanju z društvom Trieste Atletica, na katerem se bodo lahko preizkusili otroci med 5. in 14. letom starosti. V sodelovanju s skupino Cavana Run Club, ki ves čas organizira neformalne teke, bodo tokrat dva ponudili obiskovalcem Teka z burjo s ciljem, da tistim, ki niso iz Trsta, predstavijo mesto na tak način, je pojasnil predstavnik Alejandro Metzger. Kot zadnji posebni tek naj omenimo še Beer Run, na katerem bodo udeleženci dobili pivo na začetku in nato eno uro tekli po krožni trasi, dolgi en kilometer. Za vsak pretečen kilometer si bodo zaslužili pivo, še enega pa bodo dobili ob koncu tekaške preizkušnje.