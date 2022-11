Giulio Sapelli je ugleden ekonomist in pisatelj, njegovi izvirni pogledi na svet so pogosto izrazito polemični, polni provokacij in paradoksov, ki včasih zbegajo poslušalca, saj spodkopavajo marsikatero ustaljeno resnico. Tako je bilo tudi predsinoči v Kinemaxovi dvorani v Gorici, kjer je na srečanju iz niza Alienazioni v organizaciji združenja Gorizia Spettacoli predstavil svojo knjigo Ucraina anno zero. Una guerra tra mondi.

Pogovor je skušal usmerjati direktor Evropeistične akademije Pio Baissero, ki pa je s težavo krotil iskrivost in provokatorsko žilico sogovornika. Sapelli naj bi govoril predvsem o Ukrajini, mimogrede pa je obdelal še marsikoga in marsikaj. Nekaj primerov? Zygmunta Baumana in njegovo tekočo družbo je likvidiral kot bedarijo (»vprašajte delavca v tovarni, koliko je njegovo življenje tekoče!«), veliki Eric Hobsbawm da ni razumel ničesar o zgodovini 20. stoletja, ki nikakor ni bilo »kratko stoletje,« saj še traja, Ursulo von der Leyen je označil za cirkuško jahačico brez vsake vsebine, ki se je na položaj povzpela po dinastični poti. Še zlobnejše so bile ocene na račun poznega kapitalizma, ki ustvarja pošasti v obliki dominantnih superelit, razkraja družbeno tkivo in vodi svet v podnebno katastrofo. »Neoliberalizem nas je okužil kot sifilis, blodnje o svobodnem trgu so ena sama laž,«je bil odrezav Sapelli.