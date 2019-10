Črničane je v nedeljo okoli 4.20 zbudila silovita eksplozija. Nekaj minut za tem je pozvonil telefon na novogoriški policiji. Eden od vaščanov je prijavil, da so neznanci razstrelili bankomat v vasi. Koliko gotovine so uspeli odnesti še ni znano, materialna škoda, ki je nastala ob eksploziji, je velika.

Bankomat se je nahajal na objektu, v katerem sta Mercatorjeva trgovina in bar. »Po prvih ugotovitvah so neznani storilci z neznano snovjo razstrelili omenjeni bankomat, iz njega pobrali gotovino in nato z osebnim vozilom temno sive barve znamke Renault Megane (letnik izdelave od 1996 do 1999), s kraja pobegnili,« so o dogodku, ki je na noge ponoči vrgel prebivalce Črnič, sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Prizorišče eksplozije: