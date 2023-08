Nična preventiva pred požari

»Pravkar sedim pred hišo in gledam predse. Ponekod je narava pognala novo življenje, drugje pa črna drevesa, zlasti požgani bori opozarjajo na pustošenje, ki se je zgodilo pred letom dni.« Nekdanjega doberdobskega občinskega odbornika Daria Legišo smo zmotili pred domom na Sabličih in z njim podoživeli dogodke izpred leta dni, ko so na širšem Krasu divjali požari in s svojimi včasih neukrotljivimi zublji ogrožali vasi oz. zaselke.

Že res, da se je narava letos nad nas znesla v čisto drugačni obliki ujme, ki je po svoje popolnoma nasprotna ognju, ne gre pa pozabiti na to, kar je bilo in kar se lahko vsak čas ponovno pripeti.

Bi bili tokrat pri nas pripravljeni na ogenj? Glede na besede županov Doberdoba in Sovodenj Fabia Vizintina oz. Luce Piska, se nam poraja marsikateri dvom.

»Da bi lahko ustrezno protipožarno čistili naše ozemlje, bi potrebovali veliko denarja, ki ga žal nimamo in nam ga Dežela FJK ni namenila. Imamo zvezane roke. Edino pozitivno je dejstvo, da gozdarska policija zaposluje, kar pomeni, da bo več nadzora na gozdnih površinah,« je ugotavljal Vizintin. Svojega ni naredila niti železniška družba RFI, ki je morala poskrbeti za čiščenje suhljadi na območju, ki je v njeni pristojnosti, kakor tudi ni postavila ob tirnicah ustreznih ograj. Vse se zato kopiči na ramenih občine, ki mora včasih poskrbeti tudi za območja, ki niso v njeni lasti in bi bili za to poklicani drugi.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.