Potreba po utrjevanju osnov slovenskega jezika in zamisel, da bi to utrjevanje zadobilo glasbeno in pevsko obliko. Tako bi lahko strnili sporočilo projekta Note za jezik, ki so ga včeraj predstavili v sejni sobi Kulturnega centra Lojze Bratuž. Združenje cerkvenih pevskih zborov iz Gorice je s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in z lastnimi sredstvi financiralo pripravo in tisk treh publikacij, s katerimi ciljajo na malčke iz vrtca, osnovnošolce in nižješolce. Za vsako izmed treh učnih stopenj je delovna skupina učiteljic oz. profesoric izbrala najpogostejše napake oz. težave, ki jih učenci imajo s slovenskim jezikom. Te vsebine so nato navdihnile priznane pesnike in glasbenike, ki so za publikacijo sestavili skladbe. Vabilu k sodelovanju so se tako odzvali Jelena Isak Kres, Nataša Konc Lorenzutti, Bojan Glavina, Tadeja Vulc, Andrej Makor, Walter Lo Nigro in Patrick Quaggiato. Vsaka pesem je opremljena z notno partituro in razlago o učnih ciljih. Publikacije, ki bodo pripravljene v novem letu, bo Združenje dalo na razpolago vsem slovenskim vrtcem in večstopenjskim šolam goriške, tržaške in videmske pokrajine. Koordinatorka projekta, Monica Quaggiato, je napovedala, da želijo projekt v bodoče nadgraditi, na primer s posnetki zgoščenk in prenosom vsebin na spletno stran Združenja, ko bo ta pripravljena. Projekt je skupno vreden 27.000 evrov, od katerih je levji delež (25.000 evrov) dala Dežela FJK na podlagi deželnega zakona 26/2007, ostalo (2.000 evrov) pa je prispeval ZCPZ. Projektu so se v vlogi partnerjev pridružili Center za evropske študije, Občina Števerjan, podjetje PRAE, društvo F.B. Sedej, SCGV Emil Komel, Slori, Zadruga Goriška Mohorjeva, ZSKP in večstopenjske šole Gorica, Doberdob in Trbiž.