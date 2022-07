Nov zadetek v polno

Prireditev Mladi v centru je spet zadela v polno. Kakih 35 mladih deklet in fantov je v petek na dvorišču KB Centra prikazalo več kot ducat pevskih in plesnih točk, ki so jih pripravili v minulem tednu v Dijaškem domu v Gorici. Šlo je za mlade udeležence programa Poletje z Damjano Golavšek, znano slovensko pevko, učiteljico petja in vsestransko animatorko. Z goriškim slovenskim Dijaškim domom Golavškova sodeluje že celo petnajstletje. V tem času je pevsko vzgojila kar nekaj mladih pevk in pevcev; nekatere in nekateri so se že uveljavili v zahtevnem svetu lahke glasbe. Sedaj prihaja na plan nova generacija, v glavnem pevk, ki so nabrano znanje prikazale v petkovem večeru.

Plesne točke pa je z veliko domišljije pripravila Andreja Benedetič, sicer vzgojiteljica v Dijaškem domu. Za eno od plesnih točk sta koreografijo pripravili mladi plesalki Giorgia Bonetti in Emma Pavio. Ob vsem tem je zanimivo, da so pester in kar zahteven program pripravili v samo tednu dni intenzivne vadbe. Pevsko in plesno znanje so si mladi nabirali in »pilili« že v minulih mesecih, program z vso koreografijo za nastop v KB Centru pa je nastal v samo sedmih dneh. Program je potekal brez zastojev in na več kot zadovoljivi ravni, kar je številna publika, v glavnem staršev, non in nonotov ter kakšne tete zraven, nagradila s prisrčnimi aplavzi. Publika je med drugim tudi sodelovala z ritmičnim ploskanjem pri pevskih in tudi plesnih točkah.

Točke so se vrstile v solo pevskih nastopih, v duetnih nastopih in v zborovskem prikazu raznih skladb. Vse nastope je spremljala že prej posneta glasba. Z disko glasbo so svoje točke odplesali tudi plesalci in plesalke v skupinskih sestavih. Najprej so na glasbo pesmi Odpelji me zaplesali najmlajši, zatem ob zvokih Beggin' fantje, na koncu pa še dekleta ob zvokih pesmi Po svoje.

Kot rečeno so se izkazale mlade pevke. Najprej sta pred publiko stopili Gioia Rožič in Ivana Osojnik Kerševan s pesmijo Cups, pesem Am I wrong je odpela Giorgia Sofia Calligaris, z zahtevno pesmijo Perfect pa se je odlično spoprijela Eva Marsič. Duet Zoe Korsič in Giorgia Brosolo sta zapeli Ciao Ciao, Nika Zavadlav in Giorgia Bonetti sta ob spremljavi zbora zapeli Vsak po svoje, za njima pa je pred mikrofon stopila Gioia Rožič s country skladbo Come in. Te pevke so same ali v spremljavi zborčka zapele še nekaj pesmi, ki so dopolnile dobro uro dolg program.

Po nastopih je publiko in nastopajoče nagovorila ravnateljica Dijaškega doma, Kristina Knez, ki je izrazila željo, da bi vsaj nekateri izmed nastopajočih nadaljevali z glasbo in plesom tudi v odrasli dobi. Zaželela si je še, da bi kdo od sedanjih učenk in učencev doštudiral za učitelja ali učiteljico ter nabrano glasbeno in plesno znanje prenesel na nove rodove učencev in dijakov. Na koncu se je zahvalila vsem mentorjem in animatorjem, ki so se trudili z mladimi pevskimi in plesnimi upi, kot tudi vzgojiteljem Dijaškega doma in skupini prostovoljk, ki so priskočile na pomoči pri pripravi programa. Vsem je voščila vesele počitnice in izrekla nasvidenje v naslednjem šolskem letu.