Nove sile na pomoč društvu Tržič

Nove sile so priskočile na pomoč slovenskemu kulturnemu in rekreacijskemu društvu Tržič, ki se je v prejšnjih mesecih znašlo na robu prepada. Njegova dolgoletna predsednica Lucia Germani je že razmišljala o ukinitvi delovanja, vendar se je zatem le našlo nekaj novih članov, tako da bo društvo še naprej dejavno.

Potrdili kandidatno listo

Na društvenem sedežu v Ulici Valentinis so v soboto izpeljali občni zbor, v katerega je uvedla ravno predsednica Lucia Germani. V svojem poročilu je izrazila zadovoljstvo, da so v društvo pristopili novi člani, kar bo omogočilo, da bo še naprej dejavno. Sledile so volitve članov novega društvenega odbora.

Udeleženci občnega zbora so soglasno odobrili kandidatno listo, na kateri so kandidirali Mario Adamič, Barbara Corbatto, Lucia Germani, Daniel Gomisel in Corrado Scropetta. V prihodnjih tednih se bodo člani novega odbora sestali in si razporedili funkcije.

V nadaljevanju je predsednica prebrala pozdrav nekdanjega občinskega odbornika Fabia Del Bella, ki od vsega začetka stoji ob strani društvu Tržič. Navzoče je nagovoril tudi Karlo Mucci, predsednik društva Jadro, ki ravno tako že leta sodeluje z društvom Tržič pri organizaciji najrazličnejših dogodkov. Prisotna je bila tudi Nataša Bole, ki je potrdila dolgoletno sodelovanje z društvom Tržič, tako da bo tudi v novi sezoni vodila tečaje telovadbe za odrasle. »V prihodnje se bomo lotili tudi nordijske hoje,« je pristavila Lucia Germani in opozorila, da bo vadbo vodil Mario Adamič. Občni zbor se je zaključil z zdravico in v znamenju dobre volje, saj so bili vsi navzoči zadovoljni, da se bo nadaljevalo društveno delovanje. Med drugim so opozorili, da društvo Tržič letos praznuje 25-letnico, saj so ga ustanovili leta 1998 na pobudo kulturne delavke Bernardke Radetič, ki je umrla 20. novembra 2005.

Intervju je prispeval svoje

Ob zaključku srečanja se je Lucia Germani na daljavo zahvalila tudi novinarju Petru Verču, ki jo je intervjuval konec februarja. Takrat se mu je potožila, da je vse bolj sama in da društvo počasi ugaša...

»Peter Verč nam je s člankom res pomagal. Po objavi intervjuja v Primorskem dnevniku sem prejela cel kup telefonskih klicev. Poklicali so me številni prijatelji in prijateljice, tudi stari znanci in znake iz Trsta. Vsem bi bilo žal, če bi društvo res ugasnilo, tako da se je med poletjem le nabralo nekaj novih članov, ki so pripravljeni nam priskočiti na pomoč. Zaradi tega sem res zelo zadovoljna, saj bo društvo še naprej živelo, tako da ves trud, ki smo ga vanj vložili, le ni bil zaman,« je bila včeraj