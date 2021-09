»Novega zaprtja si ne moremo več privoščiti«

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je včeraj po enoletnem zatišju v središču Nove Gorice ponovno organizirala celodnevni Festival goriške obrti in podjetništva – Zaupajmo lokalno. »Cilj festivala je v prvi vrsti promocija lokalnega gospodarstva širši javnosti, predstavitev različnih obrtniških in podjetniških dejavnosti ter dejansko ozaveščanje potrošnikov o pomenu drobnega gospodarstva za širši razvoj regije ter o pomenu koriščenja storitev, ki jih ponujajo lokalna podjetja,« pojasnjuje Roberta Fortuna, direktorica novogoriške območne obrtno-podjetniške zbornice.

Na festivalu se je na stojnicah predstavilo preko 70 sodelujočih obrtnikov, podjetnikov in sekcij, ki so predstavljali različne poklice. Zoran Simčič, predsednik Območne obrtne zbornice Nova Gorica upa, da bo dogodek postal tradicionalen. »Nova Gorica si, poleg mesta kulture, zasluži tudi, da postane sejemsko mesto,« poudarja.

Organizatorji so k sodelovanju povabili še sorodne organizacije z druge strani meje, dogodku sta se tako pridružili obrtni zbornici iz Gorice in regijska obrtna zbornica iz Vidma ter Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta. Zbrane obrtnike in obiskovalce je ob odprtju sejma nagovoril predsednik Obrtne zbornice Slovenije, Branko Meh. Veseli ga, da so spet možni takšni dogodki, obenem pa opozarja, da se bomo kot družba morali naučiti živeti s covidom. »Slovensko gospodarstvo, predvsem mali obrtniki si ne morejo več privoščiti tega, da se država zapre,« je poudaril in dodal, da so največ škode utrpeli prav gostinci, turistični delavci in vse storitvene dejavnosti, ki so se morale soočiti z začasnim zaprtjem dejavnosti.

Glede na to, da so novogoriški obrtniki precej odvisni od italijanskega trga in strank, nas je zanimalo, ali bo vodstvo obrtne zbornice apeliralo na pristojne da se meja ne bi več zapirala oz. da se upošteva specifiko tega prostora. »Seveda. Tako vlada Republike Slovenije kot Republike Italije sta v stalni povezavi, enako naša zbornica z italijansko oz. novogoriška z goriško. Gledamo na to, da bi bilo čim manj škode za obrtnike, ki delajo na italijanskem trgu. Enako želimo tudi, da Italijani ne bi zapirali svojih podjetij in da lahko tudi na italijanski strani, tako kot pri nas, obrtniki in podjetniki normalno delajo,« odgovarja Meh.»Zaprtje meje z Italijo je bilo za člane naše zbornice kritično. Vedeti moramo, da je goriško gospodarstvo zelo vezano na italijanski trg in da določene storitvene dejavnosti, kot je gostinstvo, tudi do 80 odstotkov prometa ustvarijo z Italijo,« poudarja tudi Roberta Fortuna.Interventni ukrepi države so pomagali, da so podjetja preživela, niso pa ustvarila dodane vrednosti kot bi jo sicer. Med najbolj prizadetimi dejavnostmi na Goriškem so bile kozmetične in frizerske, turizem, gostinstvo, male specializirane trgovine, prireditvene in športne dejavnosti.