Novi doberdobski župan Ferfoglia imenoval odbor

Novi doberdobski župan Peter Ferfoglia je sestavil svojo ekipo. Kot je predvideval predvolilni dogovor med občansko listo Zaživimo Občino in stranko Slovenske skupnosti, bo mesto podžupana zasedel Lamberto Soranzio, kateremu je Ferfoglia zaupal proračun, davke, storitve tehničnega vzdrževanja in premoženje. Skupino je razširil z dvema zunanjima odbornikoma; Giulia Cernic, ki je med uspešno volilno kampanjo skrbela za odnose z mediji, je dobila pooblastila za socialo, kulturo in šport, šolstvo in stike z javnostjo, Igor Juren pa bo skrbel za okolje in energijo, urbanizem, zasebno gradbeništvo in infrastruktura dela.

V sredo, 26 junija, bo ob 18. uri potekala umestitvena seja, med katero bo župan zaprisegel, zatem pa se bo skupina konkretno lotila dela. Na volitvah so v večino občinskega sveta bili izvoljeni Lamberto Soranzio, Martin Juren, Greta Lefons in Evelin Cernic za občansko listo Zaživimo Občino ter Marjan Brecelj, Ester Ferletič, Mirko Marusic in Giulia Bressan na listi Slovenske skupnosti.