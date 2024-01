Novi vrtec odpirajo septembra, vpisujejo tudi v pomladni oddelek

V Sovodnjah, za Kulturnim domom Jožefa Češčuta v Fajtovi Ulici, napreduje gradnja novega poslopja vrtca Čira Čara, ki bo svoja vrata odprl septembra. V stavbi bodo zagotovljeni tudi prostori za pomladni oddelek, za katerega na doberdobskem ravnateljstvu že zbirajo vpise: v primeru, da bo zanimanja dovolj, bodo oddelek skušali odpreti že s prihodnjim šolskim letom. Za finančna sredstva bodo zaprosili Deželo FJK, potrebno bo tudi dodatno osebje.

Najmanj pet vpisov

»Za odprtje oddelka moramo kot prvi korak dobiti interesente, to se pravi družine, ki bi vanj radi vpisale svoje otroke. Nato bomo potrebovali še finančne vire in osebje. Prostor za pomladni oddelek pa je zagotovljen, saj nam je sovodenjska občina obljubila, da bomo imeli oddelek, ki bo primerno opremljen za dveletne otroke,« je povedala ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček in dodala, da bo zaenkrat sovodenjski edini pomladni oddelek znotraj doberdobskega ravnateljstva.

Ravnateljstvo lahko Deželo FJK zaprosi za sredstva v primeru, da se za obiskovanje pomladnega oddelka prijavi vsaj pet otrok. Vpisovanje otrok v pomladni oddelek, ki bo mogoče do sobote, 10. februarja, poteka - tako kot za vrtce - v papirnati obliki. »Razlika je le v tem, da na vpisni poli starši prekrižajo seveda različno polje, glede na to, ali bi otroka vpisali na pomladni oddelek ali pa v vrtec,« je razložila ravnateljica Klanjšček in dodala, da so prve vpise v pomladni oddelek že prejeli.

Ravnateljica je tudi spomnila, da bodo malčki vrtca Čira Čara septembra šolsko leto začeli v novi stavbi, kjer bodo imeli na razpolago tudi veliko jedilnico. Te se bodo posluževali tudi učenci sosednje osnovne šole Petra Butkoviča Domna, ki obiskujejo podaljšan pouk.

Pred poletjem bo vrtec nared

»Gradnja vrtca se zaključuje, stavba bo nared pred poletjem,« je o gradnji novega vrtca Čira Čara povedala občinska odbornica Alenka Florenin in potrdila, da se bo šolsko leto 2024-2025 za malčke začelo v novem poslopju. »Seveda bo čez poletje stavbo potrebno primerno opremiti, nova zgradba pa je bila vedno mišljena tako, da bi v njej bil tudi prostor za pomladni oddelek. Za to smo se odločili, ko smo preuredili prvotni načrt za vrtec,« je razložila odbornica.