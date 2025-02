Novo krožišče med Štandrežem in Sovodnjami bodo začeli graditi prihodnje leto

Gradnja novega krožišča na deželni cesti št. 117 med Štandrežem in Sovodnjami se bo predvidoma začela spomladi 2026. Da bi na goriški občini radi semaforizirano križišče preuredili in s tem povečali njegovo varnost, je župan Rodolfo Ziberna poudaril že na odprtju novega odseka obvoznice 56 Bis (tako se je nekoč imenovala današnja deželna cesta št. 117), ki je potekalo 29. decembra 2017. Takrat je župan pojasnil, da je goriška občina za gradnjo obvoznice imela na voljo 6,5 milijona evrov; nekaj več kot milijon evrov je bil namenjen reševanju morebitnih tehničnih zapletov med gradnjo, ki jih na sreči ni bilo. Skupaj še z drugim prihrankom je ob zaključku gradbenega posega ostalo na voljo približno 1,3 milijona evrov.

Na goriški občini so pred osmimi leti napovedali, da bodo deželno vlado vprašali, ali bi lahko ostanek uporabili za gradnjo krožišča med Štandrežem in Sovodnjami. Iz Trsta so dobili pritrdili odgovor, vendar je zatem postopek zastal, saj je bilo treba rešiti razne tehnične težave, nakar je vse skupaj še dodatno otežila pandemija koronavirusa. Deželno cesto št. 117 sicer upravlja podjetje FVG Strade, ki je nalogo za izgradnjo krožišča poverila goriški občini.

Stroški so se povečali

Dokončni načrt za gradnjo krožišča so na goriški občini odobrili julija 2020, vendar so ga morali septembra 2022 spremeniti zaradi posodobitve deželnega cenika gradbenih del in zaradi premika napeljav, za katerega se je izkazalo, da bo dražje od pričakovanega. Stroški gradnje so se naposled dvignili z enega milijona evrov na 1.450.000 evrov.

Sočasno s pripravo načrta so se lotili tudi priprave postopka za razlastitev nekaterih zemljišč ob današnjem križišču. Pred nekaj dnevi so na občini sprejeli sklep, s katerim so geometru Giuseppeju Nicoliju poverili nalogo, da spelje do konca celoten razlastitveni postopek. Za svoje delo bo geometer prejel 16.974 evrov plačila.

Občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti pojasnjuje, da bo za razlastitev zemljišč potrebnih nekaj mesecev, nakar bodo morali še enkrat posodobiti načrt in zatem poskrbeti za javno dražbo, s katero bodo izbrali izvajalca del. Celoten postopek se bo predvidoma zaključil v začetka prihodnjega leta; občinska odbornica predvideva, da se bodo gradbena dela začela spomladi 2026.