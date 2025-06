Novogoriška železniška postaja se po novem lahko odklepa na daljavo

Vhodna vrata novogoriške železniške postaje imajo od tega tedna nameščeno elektronsko ključavnico, ki omogoča odklepanje in zaklepanje na daljavo. S tem so se Slovenske železnice izognile zaprtju objekta v primerih, ko ni prisotnega osebja na blagajni. To pa ni edina novost, po prenovi železniške postaje je v avli ponovno zaživela čezmejna informacijska točka KIT.

Informacija o tem, da je minuli konec tedna skupina 200 turistov, ki so se na novogoriško železniško postajo pripeljali iz Trevisa, naletela na zaprta vrata železniške postaje, je te dni hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Po posredovanju je železniško osebje sicer avlo v nedeljo odprlo, Kulturni dom pa je poskrbel, da se je odprla tudi informacijska točka – nova sodelavka Katja Likar, ki je nadomestila dolgoletno vodjo točke Kristino Markovo, zaradi zaklenjenih vrat sprva namreč ni mogla do delovnega mesta. Kljub vsemu je dogodek na družbenih omrežjih sprožil veliko kritik na račun Slovenskih železnic. »Dogodek obžalujemo,« se je v torek odzvala Jasna Cerar Hribar, vodja službe za prodajo in marketing na oddelku za potniški promet Slovenskih železnic. Kot še dodaja, so se Slovenske železnice vedno odzvale na pravočasne prošnje po odprtju postaje izven delovnika – v primeru dogodkov ali obiska skupin. Minulo nedeljo pa je bil dostop do avle zaradi odsotnosti blagajniškega osebja zaprt.

»Stavba je po prenovi res čudovita. Kaj se je dogajalo ta vikend, pa nimam podatka, vem pa, da je bila zaprta, da so bili turisti razočarani, to so nam tudi javili. Lahko pa povem, da smo prav z včerajšnjim dnem omogočili ponovno odklepanje na daljinsko vodenje, to je poseben način, kjer se tudi brez prisotnosti, brez da bi mogel kdo osebno tja priti, vrata čakalnice zaklenejo. Tako da bo čakalnica, po podatkih, ki sem jih jaz dobila od upravljavca, to je SŽ infrastruktura, odprta vsak dan, če se ne motim, do 23. ure.« Urnik odprtja čakalnice je, kot pojasnjuje Cerar Hribar, tudi izobešen na vhodu v stavbo železniške postaje. Ponoči ostaja avla, ki je opremljena z videonadzorom, zaradi varnosti zaprta.