Novogoriško gledališče poleti pripravlja pestro dogajanje v amfiteatru

Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica pripravlja v poletnem času pestro in raznoliko dogajanje v zunanjem amfiteatru. V gledališču nadaljujejo dogajanje, ki se je pričelo ob Evropski prestolnici kulture v lanskem letu, le da bo letos več prireditev. Vrstile se bodo gledališke in plesne predstave, filmske projekcije in koncerti.

»Letos smo prvič imeli priložnost, da smo zastavili sezono tako usklajeno od začetka do konca, zdaj pa smo videli, da je kar bogata. Naše vodilo je bilo, da bi ponudili ne samo gledališke predstave, pač pa čim več tistega, kar se nam zdi, da v mestu in okolici nekoliko manjka. To pomeni, da smo se lotili tudi opere,« je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici povedala umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric.

V lanskem letu so ugotovili, da so bile skoraj vse predstave in drugi dogodki, ki so jih pripravili na zunanjem prizorišču, v amfiteatru, polni. Lani je bilo sicer prav posebno leto, bilo je leto Evropske prestolnice kulture, je povedala Rusjan Bric, vendar tudi letos računajo na domačo in tudi italijansko publiko iz sosednje Gorice.

Dogajanje se bo začelo pravzaprav z vrhuncem, premiero komorne opere Aida osvobojena, ki je koprodukcija novogoriškega gledališča, Opere Grand Avignon in Piccolo Opera Festival. Aida osvobojena je globoko človeška in pretresljivo živa opera, ki nadomesti tradicionalni Verdijev Egipt tako z novo ambientalno postavitvijo kot tudi s sodobno prirejeno orkestracijo. Predstava je darilo letošnjim abonentom, v amfiteatru pa jo bodo na oder postavili 19. in 20. junija.

Teden dni kasneje, 26. in 27. junija, bo na odru zaživel plesni diptih Znotraj - Onkraj Michala Rynie, Nastje Bremec Rynia in Miloša Isailovića. Znotraj - Onkraj je predstava sodobnega plesa, ki izhaja iz razmisleka o telesu v svetu nenehnih zunanjih dražljajev, pospešenega tempa in stalne odzivnosti.

Na programu sta tudi gledališka predstava Kekec proti Kekcu s koncertom skupine Elvis Jackson in Mesto klovnov, ki prinaša dogajanje za vso družino.

Do 1. septembra se bodo nato ob koncih tedna zvrstili še koncerti skupin Bakalina Velika in Avtomobili ter Lare Jankovič, gledališke predstave Usje se je dalu, Senca tvoj’ga psa, Budale in Ta veseli dan ali Matiček se ženi, plesna predstava Brezmejni gib in filmske projekcije Srečno Kekec, Hamnet, Od dueta do ansambla in Odiseja.

Prizorišče v amfiteatru je bilo tudi letos deležno nekaterih novosti. Tako so postavili streho, nepremično nad odrom in platneno kot zaščito pred poletno pripeko nad amfiteatrom. Čaka jih še tretji del ureditve amfiteatra, to je odrska tehnika in ureditev manjšega bara, kar naj bi se zgodilo do prihodnje sezone. Za to investicijo potrebuje SNG Nova Gorica okoli dva milijona evrov, za njihovo pridobitev pa se že pogovarja z ministrstvom za kulturo, je povedala direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.

Dodala je, da imajo za vse letošnje predstave pripravljene tudi rezervne termine v primeru slabega vremena, lahko pa se v določenih primerih preselijo tudi v notranje prostore.