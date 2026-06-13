Med akcijo Mikromobilnost ugotovili 297 kršitev

Med enotedensko akcijo Mikromobilnost, ki je potekala od 1. do 7. junija, so policisti kontrolirali 545 voznikov mopedov in e-skirojev. Pri tem so ugotovili 297 kršitev cestnoprometnih predpisov in zasegli 26 enoslednih motornih vozil. Pri 13 voznikih so ugotovili vožnjo pod vplivom alkohola, so zapisali na spletni strani policije.

Kot so opozorili, so e-skiroji v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih, kot hitro, praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo, tudi za vsakodnevne poti v službo ali šolo. Ob hitrem porastu njihove uporabe narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb, zato opozarjajo na pomen odgovorne, previdne in pravilne vožnje.

Akcija Mikromobilnost je bila namenjena varnosti voznikov lahkih motornih vozil in izboljšanju njihove prometne discipline. Pod okriljem evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi je med 1. in 7. julijem potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa je bil na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov.