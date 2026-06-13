Slovenska policija svari pred uporabo elektronskih cigaret neznanega izvora

Policija opozarja občane, naj bodo previdni pri uporabi elektronskih cigaret, zlasti tistih, ki so neznanega izvora ali nepreverjene sestave. V drugi polovici aprila so novogoriški policisti in kriminalisti pri hišni preiskavi zasegli večjo količino elektronskih naprav, kjer je bila kasneje ugotovljena prisotnost psihoaktivne snovi THC.

V Solkanu so policisti zasegli večjo količino prepovedanih drog in 526 elektronskih naprav za uparjanje oz. elektronskih cigaret, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

V elektronskih napravah za uparjanje je bila kasneje ugotovljena prisotnost psihoaktivne snovi THC, ki je opredeljena kot prepovedana droga. To kaže na možnost prisotnosti neustrezno označenih ali nevarnih snovi v tovrstnih izdelkih. Uporaba takšnih izdelkov lahko povzroči tudi neželene učinke, ki so zdravju škodljivi.

Na trgu se pojavljajo izdelki, katerih sestava ni vedno jasno označena ali preverjena, zato uporabniki ne morejo zanesljivo vedeti, katere snovi vsebujejo. Elektronske cigarete so sicer razširjene, vendar kakovost in poreklo izdelkov nista vedno ustrezno zagotovljena.

Občane pozivajo, da morebitne primere prodaje ali razširjanja sumljivih oziroma nepreverjenih izdelkov prijavijo policiji na najbližji policijski postaji, na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

»Policisti bodo tudi v prihodnje izvajali aktivnosti za odkrivanje morebitnih kršitev ter pri tem sodelovali z drugimi pristojnimi institucijami na področju preventive in varovanja javnega zdravja. Pomembno vlogo pri preventivi imajo tudi starši, šole in širša skupnost, predvsem skozi pogovor z mladimi in pravočasno prepoznavanje tveganih ravnanj ter pri opolnomočenju varovalnih dejavnikov,« so še pozvali na PU Nova Gorica.