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Plaže

Sesljanska plaža odslej prijaznejša osebam z invalidnostjo

V Castelreggiu so pognali napravo za gibalno ovirane osebe

Eva Skabar |
Sesljan |
13. jun. 2026 | 12:55
    Sesljanska plaža odslej prijaznejša osebam z invalidnostjo
    Seatrac omogoča gibalno oviranim osebam lažji vstop v morje (FOTODAMJ@N)
    Sesljanska plaža odslej prijaznejša osebam z invalidnostjo
    (FOTODAMJ@N)
    Sesljanska plaža odslej prijaznejša osebam z invalidnostjo
    (FOTODAMJ@N)
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Na plaži kopališča Castelreggio v Sesljanu so včeraj slovesno predali namenu napravo seatrac: ležalnik, ki se premika po posebnih tračnicah, gibalno oviranim osebam omogoča lažji vstop v morje in izstop iz njega.

Kratke slovesnosti so se udeležili devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, odbornica za socialno politiko Marjanka Ban ter odbornika za proračun in komunalne storitve Irene Blasig in Lorenzo Celic.

»Zamisel o postavitvi takšne infrastrukture sega več let nazaj,« je pojasnil župan Gabrovec. »Ob intenzivnem prizadevanju odbornice Marjanke Ban je občina lani končno uspela nabaviti napravo. Žal nam je sicer bilo, da je uporabnikom nismo mogli ponuditi že v poletni sezoni 2025. Po testiranju in tehničnih pregledih pa ga končno dajemo na voljo vsem, ki prihajajo v Sesljan za morske užitke.«

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

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