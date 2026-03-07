O aleksandrinkah v verzih in pesmih na Cerju

Ob Pomniku miru na Cerju bodo nocoj premierno predstavili Pesmi aleksandrink v verzih in glasbi, spomin na pogumne Primorke pa bodo predstavili prav na predvečer mednarodnega praznika žensk. Predstava je nastala na osnovi pesniške zbirke Darinke Kozinc Pesmi za Aleksandrinke.

O aleksandrinkah in njihovem življenju v začetku prejšnjega stoletja v Egiptu je Darinka Kozinc napisala pesniško zbirko, pesmi pa je nato uglasbil Miran Rustja. Tokrat jih bodo premierno predstavili na Cerju v izvedbi vokalne skupine Virilis.

Recital bosta pripravili Boženka Jelerčič in Aleksandra Devetak, ki ju bo na kitari spremljala kantavtorica Sabina Vostner.

O aleksandrinkah in migracijah žensk bo med povezovanjem večera spregovorila Megi Rožič. Inga Brezigar pa bo spregovorila o aleksandrinki, učiteljici iz Mirna Mileni Faganeli, ki je vzgajala sekretarja OZN Butrosa Galija.

Žensko bodo obarvani tudi nagovori dogodka, saj bodo goste pozdravile predsednica slovenskega centra PEN Tanja Tuma, predsednica MIRE (ženskega odbora slovenskega centra PEN) Darinka Kozinc in direktorica Javnega zavoda za turizem Miren Kras Ariana Durnik.

»Menili smo, da je ta tema aleksandrink zelo zanimiva in zelo pomembno. Potem pa se je slučajno zgodilo, da je bila moja pesniška zbirka zelo opažena, Miran Rustja pa se je odločil, da bo pesmi uglasbil. Podobno je razmišljala tudi kantavtorica Sabina Vostner, ki je uglasbila tri pesmi. Ideja se je potem nekako združila z ženskim praznikom in s spomini na Mileno Faganeli,« je za STA povedala Kozinc.

Predstavo bodo pripravili prvič, Kozinc pa poudarja, da ni nujno to tudi zadnjič, saj je za aleksandrinke vse več zanimanja. Spoznavajo jih tudi Italijani, njeno pesniško zbirko Pesmi za Aleksandrinke je zato Aleksandra Devetak prevedla v italijanščino.