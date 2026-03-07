Tolmačica se je v ponedeljek počutila ponižano

»Nihče ne bo vame uperjal prsta. Kaj šele, da bo na tako grob način zahteval, naj zanj nekaj naredim. V ponedeljek sem se počutila ponižano.«

Te besede je v četrtek zvečer med zasedanjem zahodnokraškega rajonskega sveta izrekla Martina Gregoretti, tolmačica in prevajalka Občine Trst. Komentirala je neljubi dogodek, do katerega je prišlo v ponedeljek v dvorani Luttazzi v Starem pristanišču: na skupni seji tržaških rajonskih svetov je pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli predsedniku prvega rajonskega sveta Pavlu Vidoniju dejal, da ne bo odgovarjal na vprašanja v »čudnem jeziku«. Za povrh je od prevajalke zahteval, naj žaljive besede prevede v italijanščino, česar pa zakonodaja ne predvideva. Vidoni je Bertolija v slovenščini, svojem maternem jeziku, spraševal o prispevkih za vzdrževanje proseškega pokopališča, zaradi žaljivega odgovora je z ostalimi levosredinskimi rajonskimi svetniki protestno zapustil dvorano.

Solidarnost so Vidoniju v četrtek izrazili vsi levosredinski rajonski svetniki. Podpisali so se tudi pod protestno pismo, ki ga je predsednik rajonskega sveta v slovenščini in italijanščini naslovil na župana Občine Trst Roberta Dipiazzo. V njem je izrazil jezo in obžalovanje zaradi dogodka in zahteval javno opravičilo odbornika za finance. »Ne ločitev in sovraštva, želimo si miru in sožitja,« med drugim piše v pismu.

Le rajonska svetnica Lige Pamela Rabaccio v četrtek ni podprla pisma. Branila je Bertolija, strankarskega kolego, češ da se je, ko je omenjal čuden jezik, nanašal na albanščino, njegov materni jezik. Dejala je, da je dogodek opozicija zlorabila, obenem pa poudarila, da je večjezično kvečjemu prednost, ne pa omejitev.