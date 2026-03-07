Gorica uvaja turistično takso

Potem ko je lani – v letu Evropske prestolnice kulture – marsikoga presenetila, ker turistične takse ni uvedla, se je goriška občina zdaj vendarle odločila za ukrep, ki je v številnih italijanskih mestih, tudi v Furlaniji - Julijski krajini, že uveljavljen. Gostje, ki bodo prenočevali v Gorici, naj bi turistično takso začeli plačevati junija; pred tem bo občinski svet o pravilniku razpravljal in glasoval na seji v ponedeljek, 9. marca.

»Dokazali smo, da je Gorica mesto z velikim turističnim potencialom in želimo, da v tej smeri še naprej raste. Zdaj je napočil čas za uvedbo turistične takse, ki nam bo omogočila izvajanje nadaljnjih ukrepov za promocijo našega prostora,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Ob tem izpostavlja pomen participativnega postopka, v katerem je pravilnik nastajal več mesecev. Usklajevali so se s predstavniki nastanitvenega sektorja in drugimi deležniki. Na občini poudarjajo, da uvedba takse potrjuje utrjevanje Gorice kot turistične destinacije.Pri pripravi pravilnika so sodelovali pristojna svetniška komisija, predstavniki najbolj reprezentativnih združenj nastanitvene dejavnosti in institucionalni sogovorniki. Kot navajajo predstavniki občine, je dokument usklajen z rešitvami, ki so jih sprejeli v drugih italijanskih mestih, ter naj bi zagotavljal normativno skladnost in vzdržnost za lokalni turistični sektor. Določili so tudi tarifne razrede na osebo in noč, pri čemer bo takso treba plačevati za največ tri zaporedne nočitve v istem obratu. Opredelili so še izjeme, o katerih so v okviru razprav opravili dodatna preverjanja in nato v dialogu s kategorijami in svetniki vnesli posamezne prilagoditve.

Tarife so vezane na vrsto in kategorizacijo nastanitve. Gostje hotelov in turističnih apartmajev s štirimi zvezdicami in več ter s tremi zvezdicami bodo plačali 2,50 evra na osebo in noč. V hotelih in drugih nastanitvah z dvema zvezdicama bo taksa znašala 2 evra, v enozvezdičnih hotelih in turističnih stanovanjih pa 1,50 evra. Pri B&B je tarifa za kategoriji Superior in Comfort 2,50 evra, za Standard 2 evra, v vseh drugih primerih pa 1,50 evra na noč (do treh zaporednih nočitev).Plačila so oproščeni mladoletniki do 16. leta, invalidi, šolarji na izletih in njihovi spremljevalci, bolniki na zdravljenju v Gorici in njihovi spremljevalci, starši mladoletnikov, ki se zdravijo v Gorici, vozniki avtobusov in turistični vodniki, pripadniki varnostnih organov, prostovoljci, ki posredujejo ob naravnih in drugih nesrečah, ter osebje nastanitvenih obratov.