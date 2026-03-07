VREME
Športna sobota

Bor in Kontovel doma, SloVolley v Pordenonu

V nogometni elitni ligi bo Juventina danes igrala v gosteh

7. mar. 2026 | 10:55
FJK |
7. mar. 2026 | 10:55
    Juventina bo danes ob 18. uri igrala v Flaibanu (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

18.00 v Flaibanu: Rive d’Arcano Flaibano – Juventina

KOŠARKA

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – Vallenoncello

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Gradisca

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Santos B

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

20.00 v Pordenonu: Pordenone – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

20.00 v Chionsu: Chions Fiume Veneto – Soča Lokanda Devetak ZKB

20.45 v Vidmu: Aurora Volley – Zalet

MOŠKA D-LIGA

19.30 v Muzzani del Torgnano: Muzzanavolley – SloVolley Studio Vegliach

