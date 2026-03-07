Bor in Kontovel doma, SloVolley v Pordenonu

NOGOMET
ELITNA LIGA
18.00 v Flaibanu: Rive d’Arcano Flaibano – Juventina
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – Vallenoncello
DEŽELNA DIVIZIJA 1
18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Gradisca
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Santos B
ODBOJKA
MOŠKA C-LIGA
20.00 v Pordenonu: Pordenone – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
20.00 v Chionsu: Chions Fiume Veneto – Soča Lokanda Devetak ZKB
20.45 v Vidmu: Aurora Volley – Zalet
MOŠKA D-LIGA
19.30 v Muzzani del Torgnano: Muzzanavolley – SloVolley Studio Vegliach