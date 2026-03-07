Šport bo še naprej povezoval Gorici

Projekt Together We GO!, ki ga je zavod Sport e salute zasnoval z raznimi partnerji med lansko Evropsko prestolnico kulture, bo Gorico in Novo Gorico povezoval tudi letos. Včeraj so nov niz prireditev, ki je prejel finančni prispevek Dežele Furlanije - Julijske krajine, predstavili v dvorani Dore Bassi v Gorici, kjer je podporo nadaljevanju projekta izrekel goriški občinski odbornik za šport Giulio Daidone. Deželna koordinatorka zavoda Sport e salute Erika Dessabo je pojasnila, da so med lanskim letom izpeljali več uspešnih dogodkov, med drugim tudi mladinski odbojkarski turnir, ki so ga organizirali skupaj z odbojkarskim klubom Val in športnim društvom Mavrica. »Letos nadaljujemo z dvema čezmejnima turnirjema za šole v floorballu, ki bosta na sporedu 12. in 13. marca v telovadnici v Dolini Korna. Razreda, ki bosta zmagala turnir, si bosta za nagrado lahko ogledala nekaj tekem v floorballu v Latisani, kjer bo maja potekalo svetovno prvenstvo v tej športni panogi,« je povedala Erika Dessabo. Floorball je podoben hokeju na travi, sicer se igra v dvoranah in ne na odprtem. V soboto, 21. marca, bo na sporedu pomladni sprehod po mestu in goriškem gradu, v četrtek, 9. aprila, pa v sodelovanju z zvezo UISP na Trgu Evrope / Transalpina prirejajo dogodek Vivicittà za šolarje iz Gorice, Nove Gorice in okoliških krajev. Nižješolci se bodo v sredo, 29. aprila, v parku v Dolini Korna pomerili v duatlonu, zadnji čezmejni dogodek bo v soboto, 16. maja, in bo namenjen ljubiteljem gibanja vseh starosti: v dvorani UGG bo na sporedu Togheter We Zumba.

Erika Dessabo je še posebno zahvalo namenila pokrajinskemu šolskemu uradu, ki je šole seznanil s projektom, in Združenju slovenskih športnih društev v Italiji, ki sodeluje pri organizaciji dogodkov. Na včerajšnji predstavitvi sta ga predstavljala član izvršnega odbora Sandro Corva in operativni tajnik Igor Tomasetig, ki je poudaril, da ZSŠDIprireja čezmejne dogodke in pri njih sodeluje že desetletja, zaradi česar je zadovoljen, da bodo lahko zagotovili pomoč tudi pri izvajanju projekta Together We GO!.