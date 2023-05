O filmskih arhivih in filmu kot orodju za učenje

Življenje ob meji skozi film in zgodovino je rdeča nit dvodnevnega simpozija Kinoateljeja, ki se je včeraj začel v Hiši filma na Travniku in se bo danes nadaljeval v Kinoteki v Ljubljani. Dogodek sodi v okvir večletnega projekta VZHOD—ZAHOD, ki povezuje številne filmske in zgodovinarske inštitucije, je včeraj povedala Mateja Zorn. Prvi podoben simpozij je bil lani namenjen povojnim letom v Trstu, projekt pa se bo nadaljeval do leta 2025 in še dlje, saj se uvršča v dejavnosti ob Evropski prestolnici kulture. Ob simpozijih obsega raziskovalne in didaktične dejavnosti ter ovrednotenje filmskega gradiva. Izsledke raziskav, ki so že in bodo še nastajali, bodo objavljali na spletni strani.

Digitalizacija in obzorniki

Pozornost je včeraj bila osredotočena na učenju zgodovine skozi gibljive podobe. Med dejavnostmi Kinoateljeja je tudi skrb za filmski arhiv. V desetletjih so zbrali dragoceno gradivo in vzpostavili stike s sorodnimi inštitucijami. V Gorici se s tem ukvarjajo tudi na filmski smeri videmske univerze Dams, včeraj pa so v gosteh imeli še strokovnjake iz Slovenije, iz rimskega Inštituta Luce in z Dunaja. Predavatelji so izpostavili tehnične in vsebinske vidike digitalizacije in rabe zgodovinskega gradiva. Posebno pozornost so posvetili pomenu filmskih obzornikov pri učenju zgodovine.

Pozdrav Dežele FJK je prispeval direktor službe za kulturne dejavnosti Fabrizio Spadotto. Ob ugotovitvi, da sta FJK in še posebej Gorica bogati tako s filmom kot z zgodovino, je Kinoateljeju izrekel priznanje za dragoceno delo za digitalizacijo arhivov in za njihovo ovrednotenje v didaktične namene. Kustos filmskega muzeja na Dunaju in docent na Damsu prof. Paolo Caneppele se je tako kot še nekateri drugi predavatelji hvaležno spomnil Aleša Doktoriča. Svoje dopoldansko poročilo je osredotočil na temo zgodovinskega raziskovanja in zbiranja gradiva, ki je za prva desetletja zgodovine filma v veliki meri izgubljeno, mnoge informacije pa lahko pridobimo tudi iz drugih virov. Caneppele je v popoldanskem delu predstavil nastanek filmskih obzornikov, posebnega novinarskega žanra, ki se je skozi celo 20. stoletje uporabljal v informativne in propagandne namene.