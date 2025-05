O krvavih spopadih na območju Bovca

Neutrudni raziskovalec prve svetovne vojne, Mitja Juren s Peči, je pred kratkim pri založbi Gaspari iz Vidma izdal novo knjigo z naslovom Plezzo/Bovec. Kot nam je povedal avtor knjige (255 strani), ki je bogata s fotografskih gradivom, se je tokrat odločil, da se posveti vojni v gorskem svetu. Do zdaj se je namreč prvenstveno posvečal dogodkom na Krasu. Z obiski v raznih italijanskih in avstrijskih arhivih je namreč naletel na veliko gradiva, ki govori prav o bojih na območju Bovca.

Vsi napori Italijanov so bili zaman

Po Jurnovem mnenju ta del fronte ni bil obdelan v zadovoljivi meri in je v širši javnosti malo poznan. Šlo pa je za spopade, ki so zahtevali veliko žrtev na obeh straneh fronte.

Italijani, zlasti enote bersaljerjev in alpincev, so si na vse kriplje trudili, da bi premagali dobro utrjene nasprotnikove obrambne položaje, a vsi napori so bili zaman. Žrtev je bilo zelo veliko. Oktobra 1917 pa je avstrijskim enotam uspel protinapad s prebojem, ki so ga uresničili s pomočjo nemških sil. Preboj je bil silovit in je povzročil beg celotne italijanske vojske do reke Piave, kjer se je vojna nadaljevala še celo leto 1918.

Knjiga je napisana v italijanskem jeziku, Juren pa se zavzema, da bi knjigo prevedli tudi v slovenščino.