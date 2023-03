Ob jubileju posadili 70 hrastov

Zveza prijateljev mladine Slovenije letos obeležuje 70 let delovanja, v razmišljanjih, kako obeležiti okroglo obletnico, pa so se v omenjeni organizaciji strinjali, da mora biti to nekaj, kar bo kot zvezo društev še bolj povezalo in bo hkrati imelo trajnejši učinek, za nameček pa bo tudi v dobrobit prihodnjim generacijam. Tako se je porodila ideja o gozdu Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Včeraj, na 70. rojstni dan te organizacije, so tako v bližini Pomnika miru na Cerju skupaj z zvezami in društvi zavihali rokave in ob strokovni pomoči Zavoda za gozdove Slovenije posadili prvih 70 sadik puhastega hrasta. Lipo je v gozd Zveze prijateljev mladine Slovenije na Cerju simbolno zasadila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.