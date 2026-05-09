Ob TITU zažarel tudi MIR

Sinoči je skupina občanov obeležila dan zmage s prižigom bakel na Sabotinu

Aleksija Ambrosi |
Gorica |
9. maj 2026 | 11:54
    Pogled na Sabotin s Travnika (TIBALDI)( Daniele Tibaldi )
Ob dnevu zmage so sinoči na Sabotinu zagorele bakle in osvetlile napis TITO. Skupina občanov z obeh strani meje tradicijo ohranja že dolgo let, tokrat pa je bil prižig poseben, saj je prvič zažarel tudi napis MIR.

S prireditvijo želijo prireditelji izkazati spoštovanje do zgodovinske vloge Josipa Broza Tita in narodnoosvobodilnega boja ter poudariti pomen priključitve Slovencev k matični domovini. Pobuda za letošnji dodatni napis MIR, ki ga je bilo sinoči videti tudi s Travnika, je prišla z goriške strani kot simbolno sporočilo v času številnih oboroženih spopadov, ki pretresajo svet.

