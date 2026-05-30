Zapora jim povzroča težave

Vsi smo vedeli, da bodo dela za vodovno omrežje povzročala težave, prav zato bi morali pristojni boljše poskrbeti za prometne oznake, pravijo prebivalci spodnjega območja Križa, ki so v tem času skoraj odrezani od sveta. S tem so se morali sprijazniti, od tržaške občinske uprave in drugih pristojnih ustanov pa bi pričakovali boljšo pripravljenost, saj so bila infrastrukturna dela načrtovana in torej napovedana.

Cesta, ki povezuje Križ z Obalno cesto, je zaprta zaradi izkopavanja jarka in postavitve vodovodne cevi na strmi rebri pri pokopališču, kar bo omogočilo dobave vode tamkajšnjim vinogradnikom. Dela, kot kaže, potekajo po napovedani časovnici in naj bi se končala konec junija. Da jih je najboljše čimprej izpeljati, so se domačini dogovorili s pristojnimi ustanovami ter službami, za čimprejšnji začetek (in konec del) se je opredelil tudi zahodnokraški rajonski svet.

Dostop do vasi je z obale trenutno omogočen po ozki, strmi in vijugasti poti vzdolž pokopališča, a samo za domačine, kot piše na licu mesta na dvojezičnih tablah v polomljeni slovenščini (kaj naj bi pomenilo »preupravljanje samo za voznike, ki prečkajo cest«?). Da je cesta zaprta, opozarjajo sicer tudi table na Obalni cesti in ob vhodih v Križ na nekdanji pokrajinski in danes deželni cesti.

»Očitno so table premalo vidne, res pa je tudi, da se nekateri vozniki zanje sploh ne zmenijo ali jih spregledajo, tako da vseeno z obale rinejo v vas,« poudarjajo krajani.