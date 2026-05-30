Nova kopalna sezona z dvema bazenoma na prostem

Vrtoglavi porast temperatur na ves glas kliče po osvežitvi. Prejšnji teden so temperature že prestopile prag 30 stopinj Celzija. Spomladansko vreme je sicer nepredvidljivo, toda vse kaže, da bodo v prvih tednih junija kopalci prišli na svoj račun tudi v Gorici in Novi Gorici. Izbirali bodo lahko med dvema zunanjima kopališkima kompleksoma. V torek, 2. junija, odpira svoja vrata zunanji kopališki kompleks v Gorici, v ponedeljek, 8. junija, pa bo na sporedu še dolgo pričakovano odprtje prenovljenega letnega bazena v Novi Gorici. Dela so se začela v jeseni 2024 in se zavlekla vse do letošnjega leta. Štafetno palico prenove je letos prevzel goriški bazen, kjer bodo v kratkem stekla dela v notranjem kopališkem kompleksu.

Pred vrati je nočno kopanje

Uradno odprtje zunanjega bazena v Novi Gorici, ki bo zaživel v novi preobleki, bo v ponedeljek, 8. junija. Za javnost bo kompleks na prostem na voljo od naslednjega dne, je napovedal direktor Športnega zavoda Nova Gorica Marko Bucik. »Ob vstopu bodo obiskovalci naleteli na običajen bazen, na katerega so bili navajeni,« je pojasnil Darjo Trobec, predstavnik zaposlenih Javnega zavoda za šport. Sicer pa so bile prenovljene bazenska ploščad, bazenska školjka in dva manjša bazena, ter delno tudi bazenska strojnica. Prisoten bo tudi element lesa, na voljo bodo premična senčila in ležalniki. Za senco pa bodo poskrbela tudi nekatera drevesa. Za investicijo v višini 2,7 milijona evrov je poskrbela Mestna občina Nova Gorica.

Od ponedeljka do petka bo zunanji bazen odprt med 6.30 in 20. uro. Ob sobotah in nedeljah pa med 8. in 20. uro. Nekje na polovici junija predvidevajo tudi odprtje sezone priljubljenega in dolgo pričakovanega nočnega kopanja, ko so vrata bazena odprta do 22. ure. Nočno kopanje naj bi bilo na voljo vse do konca avgusta, če bodo temperature dovolile.

Tudi nov kotiček z glasbo

V Gorici bo poletna kopalna sezona trajala od 2. junija vse do prve polovice septembra. Zunanje kopališče občinskega bazena na Rojcah, ki ga upravlja društvo Gorizia Nuoto, obeta letos marsikatero novost. »Obnovili smo otroški bazen, ki ima nove ploščice. V predelu vodnega parka bodo kopalce pričakali nov tobogan in napihljivima igrala,« je napovedala predsednica Gorizia Nuoto Martina Gratton. Pravi biserček pa bo od letošnjega leta nova sprostitvena cona ob bazenu z udobnimi ležalniki in senčniki, kjer bosta obiskovalce od 17. do 21. ure čakala aperitiv in glasba. Za tiste, ki pridejo nekoliko kasneje, bo ob nakupu celodnevne vstopnice vključena tudi pijača.

Tudi letos posebno pozornost namenjajo družinam, otrokom in udobju obiskovalcev. »Na ta način se ponudba našega bazena dopolnjuje s ponudbo novogoriškega objekta,« je razložila Gratton.

Od ponedeljka do petka bo bazen na prostem obratoval med 13. in 19.30, ob sobotah od 10. do 20.ure ter ob nedeljah in praznikih od 9. do 20.ure. Možno je tudi enourno plavanje po znižani ceni.