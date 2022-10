Ob tradicionalnem »polžku« tudi posebna nagrada

Lokanda Devetak z Vrha je tudi letos prejela priznanje – »polžka« Slow Food kot ena najboljših gostiln v Italiji, dolgoletni trud na kakovostni vinski ponudbi pa je botroval še posebnemu priznanju za najboljšo vinsko karto za leto 2023.

V milanskem gledališču Piccolo Teatro Strehler so v prejšnjih dneh predstavili vodič Osterie d’Italia, ki ga izdaja založba Slow Food. Letos gre že za 33. izdajo vodnika, ki je zdaj naprodaj tako v knjigarnah kot na spletu. Od 1730 gostiln po celi Italiji jih je 270 prejelo »polžka«. V Furlaniji - Julijski krajini so zabeležili 72 naslovov dobrih gostiln, od katerih sta dve prvič uvrščeni letos, »polžke« pa je prejelo devet gostiln. Poleg Lokande Devetak je »polžka« na Goriškem prejela še goriška restavracija Rosenbar, ostale gostilne pa so v videmski (Borgo Poscolle, Da Alvise, Al Castello in Stella d’oro) in pordenonski pokrajini (Ai Cacciatori, Ivana & Secondo, Allo Storione).

Vodnik najboljših italijanskih gostiln vsako leto pripravijo s pomočjo 240 sodelavcev v celi Italiji, zbirajo pa gostilne, agriturizme, vinoteke s kuhinjo in restavracije, ki se odlikujejo po teritorialni kuhinji, natančni izbiri sestavin in pravični ceni.

Ob tradicionalnem »polžku« so Lokando Devetak letos nagradili tudi z nagrado za najboljšo vinsko karto. V utemeljitvi so zapisali, da »se zgodba o teritoriju v državi kot je naša, kjer se biotska raznovrstnost izraža tudi preko neskončne raznolikosti vinskih zvrsti, mora začeti pri vinu. V tem se lahko z družino Devetak malokdo lahko kosa, saj je njihova klet prava antologija enološke Furlanije - Julijske krajine, ob tem pa osebno poznajo vinogradnike, katerih vina ponujajo«. Priznanje je v milanskem gledališču dvignila Gabriella Cottali, žena Avguština Devetaka in kuharska mojstrica.