Ob uhajanju dima izza armaturne plošče mati in hči pravočasno zbežali

Goriški gasilci so s cisterno danes ob 9.10 posredovali v Krminu, kjer je zagorel avtomobil. Medtem ko je peljala hčerko v šolo, je voznica opazila dim, ki je uhajal izza armaturne plošče. Avtomobil je nemudoma ustavila in sta izstopili ter bežali na varno, medtem je avtomobil zagorel. Poklicala je na pomoč gasilce, ki so požar pogasili, pri čemer so uporabili tudi protipožarno peno in preprečili, da bi se ogenj razširil še na bližnje drevo. Mati in hči sta bili na srečo nepoškodovani, avtomobil pa je bil uničen.