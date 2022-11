Občino bodo pozvali, naj sprejme akcijski načrt za trajnostno energijo

Goriška občina naj čim prej pripravi in sprejme Akcijski načrt za trajnostno energijo, ta postopek pa naj bo čim bolj participativen ter v sodelovanju z bližnjimi občinami, predvsem z Novo Gorico. Tako se glasi zahteva glasovalne pobude, ki jo bo po vsej verjetnosti na prihodnjem zasedanju goriškega občinskega sveta predstavil občinski svetnik Noi Mi Noaltris GO Andrea Picco.»Želimo si, da bi glasovalna pobuda doživela čim bolj transverzalno podporo, saj skrb za okolje nima političnega predznaka,« je bilo slišati na včerajšnji tiskovni konferenci, ki so jo sklicali pobudniki glasovalne pobude. To so razna krajevna društva in združenja, ki jim je zaščita okolja pri srcu, sicer ne glede na to, ali se primarno ukvarjajo s to tematiko. Povezala so se društva APS Tutti insieme, Arci Gong, goriška sekcija kluba CAI, odbor za kolesarske steze na Korzu Italia, kolesarska zveza Fiab, Forum cultura, Legambiente, mesečnik Gorizia News & Views, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Slovenska zamejska skavtska organizacija. Vabilo k sodelovanju pri pobudi je še odprto za druga združenja, ki bi se želela pridružiti.

NUJNA POVEZAVA Z NOVO GORICO

Na predstavitvi glasovalne pobude, ki je potekala v goriškem baru Nino, je uvodoma spregovorila Maria Teresa Padovan za združenje Forum cultura, ki je sprožilo pobudo. »Želimo dati glas občanom in občini posredovati zahtevo po dejanjih, ki jih narekujejo vse bolj občutne posledice podnebnih sprememb. Tudi na lokalni ravni smo namreč že samo v zadnjih mesecih bili priča izredni suši, vročinskim valom, požarom, onesnaževanju ... Na državni ravni se je v letošnjem juliju smrtnost zvišala za 30 odstotkov,« je poudarila Padovan. Pozitivne plati, ki jih prinaša zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, niso omejene samo na skrb za okolje in človeka: odpirajo namreč nove poti tudi na področju trajnostnega razvoja in zaposlitvenih možnosti. »Treba se je nemudoma aktivirati za zmanjšanje izpustov; potrebujemo konkretno spremembo tudi na občinski ravni. Ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev njihovim učinkom mora biti na prvem mestu vsakega projekta, biti mora center vseh izbir,« je dodala še Padovan. Vse to je treba seveda delati v povezavi z bližnjimi občinami, predvsem z Novo Gorico, tudi v luči Evropske prestolnice kulture, je bilo še poudarjeno.

Kaj pravzaprav predvideva glasovalna pobuda? Občina Gorica se je leta 2015 pridružila Konvenciji županov, ki jo je ustanovila Evropska komisija. Konvencija predvideva zmanjšanje izpustov CO2 za najmanj 40 odstotkov do leta 2030 ter vključevanje politik za prilagajanje klimatskim spremembam. Med konkretnimi cilji županov je tudi sprejetje Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebje. Kot prej omenjeno, goriška občina po pridružitvi konvenciji ni opravila drugih korakov naprej. Z glasovalno pobudo torej občino pozivajo, naj nemudoma sprejme omenjeni načrt. Postopek predvideva pripravo evidence emisij na lokalni ravni, nato pa vzpostavitev ciljev za zmanjšanje izpustov in spremljanje izvajanja le-teh. Pobudniki glasovalne pobude so se pri bližnjih občinah, kjer so akcijski načrt že sprejeli, pozanimali o postopku. V Novi Gorici so načrt sprejeli lansko leto, v Sovodnjah leta 2019, v Červinjanu leta 2016. Priprava načrta, ki je zelo podroben in tehnične narave, je v domeni občine, ki jo pri tem lahko podpre deželna agencija za okolje. Za uresničitev ciljev načrta imajo občine z večjo lahkoto tudi dostop do prispevkov. Pobudniki glasovalne pobude dalje pozivajo, da je potrebno vključevati prebivalstvo.