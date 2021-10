Obiskovalcem ponujajo oslavska »doživetja«

Da je v skupnosti moč, so prepričani člani Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja, ki si s svojimi dejavnostmi prizadevajo za promocijo rebule in celotne vasi. V to vizijo se vključuje tudi dogodek RibolliAmo, ki se je začel včeraj in se bo nadaljeval vse do nedelje. Letošnjo – že četrto – izvedbo dogodka, ki vsako leto na Oslavje privabi okrog petnajst specializiranih novinarjev in vinskih poznavalcev, zaznamuje tesno sodelovanje z goriškimi združenji in realnostmi.

Letošnji RibolliAmo so včeraj predstavili medijem v kleti kmetije Fiegl na Oslavju ob prisotnosti Martina Figlja, Mateje Gravner, Marka Prinčiča, Stefana Bense, Marka Primosiga, Saše Radikona in Franca Sosola. Poleg članov združenja je spregovoril tudi Fabrizio Oreti, odgovorni za kulturo na goriški občini, ki je Združenje proizvajalcev rebule predstavil kot primer dobre prakse tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture leta 2025.

Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja je nastalo pred enajstimi leti na pobudo Marka Primosiga, prvega predsednika združenja. Sestavlja ga sedem kmetij z Oslavja, ki so poznane po značilnem maceriranem vinu: Dario Prinčič, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada, Primosic in Radikon. Pred enajstimi leti so vinarji združili moči in si kot osnovni cilj zastavili promocijo rebule in prostora, ki je z njo povezan. Združenje, ki mu od leta 2018 predseduje Martin Figelj, si tako prizadeva, da bi svojim obiskovalcem ponudilo čim bolj popolno ponudbo. »Cilj našega združenja ni samo promocija in prodaja rebule, ampak ponuditi pravo doživetje, ki bi na Oslavje privabilo vse več ljubiteljev maceriranih vin. Naše sodelovanje se je začelo zato, da bi čim bolje promovirali žlahtnosti naše vasi. Želimo si, da bi vinski navdušenci prihajali na Oslavje, kot se odpravijo v Šampanjo,« je na predstavitvi povedal Martin Figelj.

V ta namen so stopili v stik z najrazličnejšimi ustanovami z Goriškega, med temi tudi s šolo klekljanja iz Gorice (Fondazione Scuola Merletti di Gorizia). Mojstrice klekljanja so s čipkami reproducirale logotip združenja proizvajalcev rebule, ki prikazuje notranjost oranžne grozdne jagode. Čipko so včeraj razdelili sedmim vinarjem, poleg tega pa bo na razpolago v trgovini klekljarske šole na Verdijevem korzu.

Med dosežke, na katere so vinarji z Oslavja posebno zadovoljni, spada postavitev sedmih oranžnih klopi na razglednih točkah v vinogradih ali zgodovinsko pomembnih krajih na Oslavju. Klopi povezuje 7 kilometrov dolga pešpot, ki je opremljena s signalizacijo; ob vsaki klopi najdemo Qr kodo za povezavo na spletno stran in posebno misel, s katero posamezni vinar nagovori pohodnike. Označena je tudi na aplikaciji Google Maps. Pot, ki je nastala v sodelovanju z vodičema Sabrino Pellizzon in Luigijem Naccijem, bodo uradno odprli v nedeljo; vpisovanje je možno na Facebook strani združenja. Na nedeljskem sprehodu bo navzoč tudi znani posnemovalec Andro Merkù.