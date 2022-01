Objava v prestižni znanstveni reviji, nato pa še Prešernova nagrada

25-letni Goričan Jaš Bensa je v četrtek prejel Prešernovo nagrado Fakultete za matematiko in fiziko za leto 2021, ki jo razpisujejo in podeljujejo članice Univerze v Ljubljani za raziskovalna diplomska in magistrska dela. Mladi doktorand iz fizike je prejel nagrado za delo, s katerim je leta 2020 zaključil magistrski študij matematične fizike.

Jaš Bensa je po končanem šolanju na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici nadaljeval svojo študijsko pot v slovenski prestolnici, kjer dela in študira še danes. Leta 2015 se je vpisal na Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Leta 2018 je diplomiral iz fizike in se nato vpisal na magistrski študij matematične fizike. Poleti leta 2019 je v sklopu izmenjav, ki jih organizira neprofitna organizacija ASEF – American slovenian education foundation, ki povezuje slovenske dijake in študente po svetu, nekaj mesecev preživel v New Jerseyu. Tu je na Rutgers University sodeloval pri raziskavah, ki jih je vodil profesor slovenskih korenin, kot prvi Slovenec iz Italije, ki je bil izbran za tovrstno študijsko izkušnjo. Leta 2020 je magistriral iz matematične fizike in prav z magistrsko nalogo si je prislužil fakultetno Prešernovo nagrado. V magistrskem delu z naslovom Optimalno generiranje prepletenosti z naključnimi kvantnimi vezji je Jaš Bensa skušal ugotoviti, katero naključno kvantno vezje bo najhitreje generiralo prepletenost znotraj enega sistema. Svoje magistrsko delo je z mentorjem prijavil na nagrado šele leto po opravljenem magisteriju, saj je morala naloga zadostovati določenim kriterijem, med katerimi je poleg končne ocene, spretnosti jezika ter poznavanja domače in svetovne literature tudi pogoj, da je delo bilo objavljeno v znanstveni literaturi. Zato je moral Bensa počakati na leto 2021, ko so v prestižni znanstveni reviji Physical Review X objavili del njegove magistrske naloge, ki so jo uporabili kot podlago za raziskavo.