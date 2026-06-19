Oblikovali bi »Goriško evroregijo«

Oblikovanje »Goriške evroregije« je ena ključnih usmeritev osnutka Strategije razvoja Mestne občine Nova Gorica 2045, ki so ga v sredo predstavili strokovni javnosti. Gre za vizijo skupnega razvoja čezmejnega območja, ki povezuje Gorico, Novo Gorico in širše zaledje od Tržiča do Julijskih Alp, hkrati pa za institucionalni izziv, naslovljen tudi na državne in evropske ustanove. Območje ima zaradi lege, kulturne raznolikosti in večjega bazena prebivalstva pomemben razvojni potencial, ki ga želijo v prihodnjih desetletjih nadgraditi z novimi oblikami sodelovanja.

Kot je na predstavitvi poudaril vodja Službe za okolje, prostor in javno infrastrukturo MONG Erik Lasič, so se ob pripravi strategije župani EZTS GO strinjali, da je treba razvoj načrtovati za celotno čezmejno območje. »Goriška evroregija« naj bi postala pilotno območje za odpravljanje administrativnih ovir med državami in za preizkušanje novih modelov čezmejnega sodelovanja.Sredina predstavitev je bila namenjena prikazu dosedanjega poteka priprave dokumenta, metodologije dela, strateškega okvira, razvojnih stebrov in izbranih projektnih izhodišč, ki izhajajo iz širokega participativnega procesa, v katerem so sodelovali predstavniki gospodarstva, izobraževanja, kulture, zdravstva in sociale, športa, turizma, urejanja prostora, krajevnih skupnosti in drugih področij.

Novogoriški župan Samo Turel je poudaril, da krovna strategija ne nadomešča obstoječih sektorskih dokumentov, temveč jih povezuje v enoten razvojni okvir. Njena vloga je opredeliti skupne dolgoročne prioritete, ki presegajo posamezna področja in bodo občini pomagale pri odločanju o ključnih razvojnih korakih. »Dokument nadgrajuje dosežke Evropske prestolnice kulture, v njenem okviru vzpostavljenega modela čezmejnega sodelovanja ter postavlja temelje za dolgoročni razvoj širšega goriškega prostora,« je dejal.

Strategija temelji na viziji Nove Gorice kot zdravega in privlačnega življenjskega okolja, brezmejnega evropskega univerzitetnega središča z ambicioznim gospodarstvom. Med pomembnejšimi cilji so krepitev znanja in raziskav, razvoj univerzitetnega okolja, boljša prometna povezanost, reševanje stanovanjskih vprašanj, spodbujanje visokotehnološkega in zelenega gospodarstva ter ohranjanje vloge osrednjega kulturnega središča zahodno od Ljubljane.

Turel je predstavil tudi slogan »Živimo brezmejno«, ki izhaja iz sporočila EPK. Slogan po njegovih besedah poudarja ambicijo, da brezmejnost postane način razmišljanja in delovanja na vseh področjih. Pomemben del srečanja je bilo tudi omizje, na katerem so sodelovali prof. dr. Saša Dobričić, Nada Uršič Debeljak, Brigita Habjan Štolfa in župan Turel. Razprava je odprla vprašanja izvedljivosti strategije, odgovornosti za njeno uresničevanje ter povezovanja med občino, gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in drugimi deležniki.