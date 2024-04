Območju Rdeče hiše napovedujejo »zeleni preporod«

Z uresničitvijo projekta, ki so ga poimenovali »Urbana regeneracija vhoda v mesto iz Slovenije« in predvideva oživitev obrobnega območja pri Rdeči hiši, bodo tamkajšnjo sivo in degradirano ploščad preuredili v zeleno večnamensko območje. Ploščad, ki so jo doslej v glavnem uporabljali kot parkirišče in za tedenski sejem, bo po novem prizorišče kulturnih dogodkov, gastronomskih festivalov, sejmov in še veliko drugega. Skrčili bodo število parkirnih mest, parkiranje pa bo v ožjem delu obnovljene ploščadi še vedno možno. Ko se tu ne bodo odvijale prireditve in ob večjih dogodkih v mestu, kot so Okusi ob meji, bo parkiranje možno po celotni površini ploščadi.

Prvi sklop del, v vrednosti 3,3 milijona evrov, naj bi stekel junija in se zaključil januarja 2025, je napovedal goriški župan Rodolfo Ziberna. Tako da bo naslednji korak občine, ki je pravkar sprejela izvršilni načrt, objava razpisa za izvajalca del. Prvi sklop predvideva predvsem ozelenitev območja in ureditev novih kolesarskih stez ter pešpoti, pa tudi promocijo zgodovinske in okoljske dediščine pri Rdeči hiši. Za asfaltiranje dotrajane ploščadi in namestitev sanitarij pa bo treba počakati na začetek drugega sklopa del. Načrt so izdelali v tržaškem studiu za arhitekturo Luigi Di Dato.