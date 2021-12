Obnovljeni vrtec je zdaj energetsko varčnejši

»Občina brez družin, brez vseh vas, bi ne bila nič. Zato je danes praznik vseh občanov,« je na včerajšnji krajši slovesnosti pred vrtcem Kekec povedala števerjanska županja Franca Padovan. Po nekajmesečnih obnovitvenih delih ima števerjanski vrtec povsem nov obraz: dela, ki jih je opravilo podjetje Orzan iz Fare, so zadevala zunanjost stavbe. Projekt je bil vreden okoli 156.500 evrov, kar je poleg samih del krilo tudi dela za načrtovanje. Podjetje je meseca julija, po koncu pouka, začelo z deli: zamenjali so vsa okna in vrata, stavbo termično izolirali in prepleskali. Na dvorišču so tudi uredili leseno hišico, v kateri se bodo otroci lahko igrali.

Obnovljeni vrtec, se nadeja občina, bo v Števerjan priklical še kakšno družino. »Starše vabimo, naj svoje otroke vpišejo v števerjanski vrtec; pripravljeni smo jim priskočiti na pomoč tudi s prevozi. Šolski avtobus namreč dnevno vozi otroke v Gorico in nazaj, tako da želimo pomagati tudi na ta način, če bi se kdo želel vpisati otroka, vendar ne stanuje v vasi,« je povedala županja Franca Padovan. Števerjanski vrtec obiskuje letos deset otrok, v letu 2021 pa so med vaščani zabeležili tri rojstva.

Pred vrtcem so se v mrzlem sobotnem jutru zbrali vrtčevski otroci, ki so jim priskočili na pomoč tudi nekateri osnovnošolci, in zapeli, kajpak, Kekčevo pesem. Starše, nonote in ostale prisotne je po županji nagovoril tudi ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig. »Eden izmed prvih klicev, ki sem jih prejel 1. septembra, ko sem nastopil službo, je zadeval prav vrtec Kekec ... Kmalu sem si prišel ogledat stavbo in spoznal okolje. Imam vedno lepe občutke, ko pridem v take vrtce, kjer občutiš vaški duh. Tu se dela v miru, v lepem okolju. Mislim, da je vsekakor pomembno vlagati v take kraje. Zato se zahvaljujem občinski upravi, ki je poskrbela za ta dela,« je povedal.