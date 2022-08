Obratovanje hidroelektrarne Solkan ponovno ustavljeno

Obratovanje hidroelektrarne Solkan je ponovno ustavljeno, je razvidno iz sporočila, objavljenega na spletni strani družbe Soške elektrarne Nova Gorica. Obratovanje so ustavili v torek ob 21. uri, in sicer zaradi nizkega vodostaja reke Soče.

Hidroelektrarna Solkan je bila zaradi nizkega vodostaja Soče za skoraj teden dni ustavljena že konec julija. Šlo je za prvo zaustavitev po letu 2003. Ponovno so jo zagnali v torek, 2. avgusta, kar je omogočil povečan pretok Soče zaradi padavin predvsem na območju Bovca.

Tedaj se je 27. julija, ko so jo ustavili, močno znižal pretok Soče in je začela upadati gladina tudi pri Gorici. Ekološka katastrofa je bila za vogalom, saj so se ribe pod Gorico in Štandrežem že začele zbirati v večjih tolmunih. Upad pretoka so takoj opazili v konzorciju za melioracijo Julijske krajine, pravočasno ustrezno ukrepali in preprečili množičen pogin rib. Sredi dneva so omejili na minimum dotok vode v vse namakalne kanale in sočasno prekinili delovanje namakalnih naprav, tako da so v strugi reke Soče pod Gorico zagotovili dovolj vode za preživetje rib. Še posebej so trpele soške postrvi in lipani, ki za preživetje potrebujejo več kisika v vodi kot krapovci.

Ta teden pa so obratovanje elektrarne znova ustavili. »Obratovanje agregatov elektrarne se bo prilagajalo razpoložljivemu pretoku reke Soče,« so v soških elektrarnah navedli ob tem.

Solkanska hidroelektrarna, ki je začela obratovati leta 1984, je tipična klasična pretočna elektrarna. Moč elektrarne znaša 32 megavatov, povprečna letna proizvodnja pa 105 gigavatnih ur, na spletni strani navajajo v Soških elektrarnah Nova Gorica.

Elektrarna je lokalno avtomatizirana in daljinsko vodena iz centra vodenja podjetja v Novi Gorici.