Arso z oranžnim opozorilom pred burjo in snegom

Arso je od današnjih (ponedeljkovih) večernih ur do torkovih jutranjih ur objavil oranžno opozorilo zaradi burje in snega. Danes zvečer in v noči na torek bodo sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 km/h, so zapisali. Zaradi mokrega snega bo predvsem v višjih legah možen snegolom, še opozarjajo.

Zvečer se bodo padavine okrepile, je zapisal Arso, in se ponoči razširile nad vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se lahko v notranjosti meja sneženja spusti vse do nižin. Na Primorskem bo prehodno zapihal zmerna do močna burja, ki bo proti jutru slabela.

Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami.

Padavine se bodo v FJK v popoldanskih urah okrepile, najmočnejše bodo v Karnijskih predalpah, je zapisala meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na svoji spletni strani. Meja sneženja se bo spuščala, ponoči bo v glavnem snežilo nad nadmorsko višino 400 do 600 metrov. Burja se bo okrepila in bo zvečer in ponoči močna, so še zapisali.

Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami in za ta čas še mrzlo. Pihala bo zmerna do močna burja.