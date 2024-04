Svečanost in gledališki dogodek v spomin na Lauro in ostale

Podoba je ena izmed tistih, ki jih stežka izbrišeš iz spomina. Na lepem marmornatem stopnišču na črno-beli fotografiji visijo trupla moških in žensk. Poznamo jih kot talce iz Ulice Ghega, ki jih je nemški okupator 23. aprila 1944 dal obesiti in tu pustil nekaj časa viseti. V opomin in da bi še dodatno ustrahoval lokalno prebivalstvo.

Osemdeset let kasneje bo na tistem stopnišču v Ulici Ghega odmevala glasba. Za to bodo v torek zjutraj poskrbeli mladi, ki tiste nekdaj z okrutnostjo napolnjene prostore že desetletja polnijo z glasbo. V palači Rittmayer domuje namreč državni konservatorij Giuseppe Tartini, ki se je zlasti zadnja leta zelo angažiral pri ohranjanju spomina na pokol 51 civilistov.

Med obešenimi talci, ki so jih nacisti dali obesiti kot »povračilni ukrep« za atentat, v katerem je umrlo pet nemških vojakov, so bili zlasti Slovenci s Tržaškega in Postojnskega. Zato se bo torkove komemoracije udeležil tudi tamkajšnji župan Igor Marentič, napovedana pa je tudi prisotnost tržaškega kolege Roberta Dipiazze.

Ob 9. uri je predvideno polaganja vencev na pročelje palače v Ulici Ghega, pol ure kasneje pa koncert na notranjem stopnišču. V nekdanjem vojaškem krožku Soldatenheim bodo zazveneli akordi godalnega kvarteta, ki ga sestavljajo študentje Tartinija. Prisluhniti pa bo mogoče tudi nekaterim odlomkom, ki jih je zbral zgodovinar Roberto Spazzali. Ob 10. uri bo v veliki dvorani še krajša slovesnost.

80-obletnico pokola bodo na Tartiniju počastili tudi z gledališkim dogodkom, ki je nastal na podlagi Spazzalijevega besedila Io vi porterò con me. Laura e tutti gli altri (Nosil vas bom s sabo. Laura in ostali). V središču bo zgodba Laure Petracco, ene od petih žensk, ki so jih nacisti obesili v Ulici Ghega 23. aprila 1944, sloni pa na pismu, ki ga je Laurina prijateljica veliko let kasneje poslala njenemu sinu Giorgiu Negrelliju. V njem je opisala okoliščine njene aretacije, pa tudi vzgibe, ki so skupino mladih Tržačanov privedli do postopnega upora proti okupatorju.

Predstava bo na sporedu v torek ob 20.30 v dvorani Tartini (vstopnine ni, priporočena je rezervacija na 040 6724911). V njej nastopajo igralki Sara Alzetta in Marjetica Puntar ter pianistki Branka Drakul in Tamara Pečenica.